أسامة درفلو ينتقل للمغرب الفاسي

سيشارك في كأس الكاف مع فريقه الجديد

انضم الجزائري أسامة درفلو لصفوف المغرب الفاسي، بعقد يمتد لموسمين، قادما من صفوف فيتيسه أرنهيم الهولندي. وقال النادي المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “يعلن المغرب الفاسي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الجزائري أسامة درفلو لموسمين”.

وتم تقديم اللاعب، بحضور إسماعيل الجامعي رئيس النادي. ولعب درفلو لأمل الأربعاء واتحاد الجزائر، قبل أن يدخل تجارب في الدوري الهولندي مع أندية فيتس أرنهايم وفينلو وزفوله. وانضم درفلو لمجموعة من اللاعبين الذين ضمهم المغرب الفاسي في الميركاتو الصيفي الحالي، مثل عماد الراحولي وسفيان سعدان وكريم الهاشمي وعمر الجيراري وعلي بامعمر. ويعد درفلو إضافة قوية للخط الأمامي لنادي المغرب الفاسي، الباحث عن تحقيق إنجاز خلال مشاركته في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي هذا الموسم. وسيكون النادي الفاسي ثاني ممثلي المغرب، في مسابقة الكونفدرالية، بعد أن أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، خلف الجيش صاحب المركز الثالث. وسينطلق الدوري المغربي في الثاني من الشهر المقبل، وسيواجه المغرب الفاسي في الجولة الأولى المغرب التطواني.