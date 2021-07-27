أسامة سحنون الأخير في سباق شارك فيه سباح صهيوني

احتل السباح الجزائري أسامة سحنون المركز الثامن والأخير في سباق 100 متر سباحة حرة.

وحقق سحنون توقيتا قدره 49.65 ثانية، في سباق عرف مشاركة السبّاح الإسرائيلي شيروتي ميرون أمير، الذي احتل المركز السادس بتوقيت قدره 49.26 ثانية.

وعاد المركز الأول في السباق إلى الإنجليزي ويتل جاكوب بتوقيت قدره 48.44 ثانية، أما المركز الثاني فكان من نصيب الهولندي بين بورغ ستان بتوقيت 48.53 .

وسيكون السبّاح الجزائري على موعد الجمعة المقبل، مع سباق 50 مترا سباحة حرة ، وهو الاختصاص الذي يعوّل عليه أسامة سحنون للتألق فيه.