أسباب الثّبات على الاستقامة (1)

لم تمض سوى أيام معدودات على رحيل رمضان، حتى عاد كثير منّا إلى ما كانوا عليه قبل شهر التوبة والغفران؛ إلى الفتور والتكاسل والنّوم عن الصلاة وهجر القرآن والمساجد.. فما الذي حدث؟ وما الذي حصل لقلوبنا حتى استسلمنا لأنفسنا الأمّارة بالسّوء بهذه السّهولة؟ لماذا تتكرّر هذه الظّاهرة كلّ عام؟ هل أضحت طاعة الله ثقيلة على أنفسنا إلى هذا الدّرجة؟ هل هان علينا ديننا وحقّ ربّنا إلى هذا الحدّ؟ هل أقنعَنا الشّيطان وأقنعتنا أنفسنا الأمّارة بالسّوء بأنّ راحتنا في النّوم الطّويل والصّلاة في البيوت، وأنّ سعادة قلوبنا في عمران المقاهي والأسواق وهجران بيوت الله، وفي تقليب صفحات مواقع التواصل وهجر صفحات المصاحف؟

إنّنا نعيش زمانا مخيفا بل مرعبا، تتدفّق فيه الفتن من كلّ حدب وصوب، ونحن أحوج ما نكون لأن نأخذ ديننا بجدّ وقوة، ونعضّ عليه بنواجذنا، ونبكي لله بالليل ونجأر إليه بالنّهار خوفا من أن نسلب الإيمان من قلوبنا فنموت على غير ما نتمنّى.

زماننا هذا قد يكون هو الزّمان الذي أخبر عنه النبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- حينما قال: “بَيْنَ يدَيِ السَّاعةِ فِتَنٌ كقِطَعِ اللَّيلِ المظلِمِ؛ يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِنًا ويُمسي كافرًا؛ يبيعُ فيها أقوامٌ خَلاقَهم بعَرَضٍ مِن الدُّنيا قليلٍ”.. وربّما لا يشعر من كان منّا منهمكا في أمر دنياه، وكانت الدنيا أكبر همّه ومبلغ علمه، بمدى خطورة هذا الزّمان الذي نعيش أيامه ولياليه، لكنّ من كان يخشى على دينه وبحمل همّ الثّبات عليه، فإنّه يشعر بأنّ زماننا هذا صعب ومفزع.. شبابنا –خاصّة- يعانون أشدّ المعاناة أمام فتن الشّهوات والشّبهات؛ لقمة الحلال أصبحت صعبة في زمان تتلألأ فيه المحرّمات في كلّ طريق وأمام كلّ باب، إذا أراد الشابّ أن يظفر بوظيفة يبني بها مستقبله، يفاجأ بمن يضطره للبحث عن الوساطات، ويلجئه إلى دفع الرشوة.. إذا أراد الزّواج، وجد أمامه حواجز وسدودا تحول بينه وبين الحلال وتدفعه دفعا نحو الحرام.. إذا أراد الصلاة في بيت الله وجد أمامه من يهمزه ويلمزه ويستهزئ به، ووجد خلفه من يوسوس له بالعودة إلى طريق الضياع.. في الشّارع فتيات كاسيات عاريات متمايلات لا يعرفن شيئا اسمه الحياء! وفي الهاتف نوافذ وأبواب مشرعة على الشّهوات والشبهات، صور ومقاطع ينشرها شياطين الإنس والجنّ ليوقعوا بها شبابنا في مستنقع الشّهوات، ومقاطع أخرى تنشر الشبهات حول الدين وتؤزّ شبابنا نحو الإلحاد ونحو المذاهب الهدّامة…

في زمن الهدى والتقى والعفاف والغنى، كان نبيّ الهدى –صلّى الله عليه وآله وسلّم- يكثر من دعاء: “يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك”، وكان يوصي أصحابه قائلا: “تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن”، حتى قال له أنس بن مالك –رضـي الله عنه- يوما: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: “نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله، يقلّبها كيف يشاء” (الترمذي وابن ماجه).. كان هذا في زمانٍ الوحي فيه ينزل والمعجزات تترى، وكان من يريد سلوك طريق الهداية والاستقامة يومها يجد له على الحقّ أعوانا.. فكيف بزماننا هذا الذي عمّت فتنه، وأضحى من يريد التوبة والاستقامة فيه لا يكاد يجد من يشجّعه إلا قليلا، إنّما يجد من يثبّطه ويدفعه دفعا حتى يعود إلى ما كان عليه؟! لقد أخبر النبيّ –صلّى الله عليه وآله وسلّم- عن زماننا هذا حينما قال: “إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر؛ للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثله، لأنّكم تجدون على الخير أعواناً، ولا يجدون على الخير أعواناً”.

كثير منّا لا يستشعرون خطورة فتن هذا الزّمان الذي ابتلينا به وابتلي بنا، ويظنّون أنّهم قد ضمنوا أن يموتوا على الإسلام والدّين الحقّ.. وهذا من الغرور، وقد كان السلف يقولون: “من لم يخش على إيمانه أن يسلبه، سُلبه”.

المفارقة أنّ أهل الزّمان الأوّل؛ كانوا يبذلون أموالهم وكلّ ما يملكون لله، ويجاهدون في سبيل الله، ويقومون الليل ويصومون النّهار ويبكون من خشية الله، ومع ذلك يخافون عل دينهم ويخشون النفاق على نفوسهم، حتى قال التابعيّ ابن أبي مليكة –رحمه الله-: “أدركت ثلاثين من أصحاب النبي -صلى الله علـيه وسلم- كلهم يخاف النفاق على نفسه”.. بينما نحن أهلَ هذا الزّمان؛ تركنا الجهاد وركنّا إلى الدّنيا، ونمنا عن الصلاة، وأكلنا الحرام ونظرنا إلى الحرام، وبخلنا بأموالنا، ومنّا من لا يعرف المسجد والقرآن إلا في رمضان… ومع ذلك، لا نخاف على ديننا، ولا نخشى النفاق على قلوبنا.. بل قد تجد منّا من يتهاون في دينه ويرتكب الكبائر وهو مع ذلك يزكّي نفسه ويتّهم غيره بالنفاق.. تجد المرأة –مثلا- متعبّدة للمظاهر متحنّثة في محراب الموضة متلاعبة مستهترة بالحجاب، وبدل أن تتهم نفسها وتخشى على دينها، تراها على العكس من ذلك تدافع عن نفسها بكلّ شراسة وتتّهم المحجّبات حافظات القرآن بالنفاق!

من واجبنا أن نخاف على ديننا في هذا الزّمان، وأن يكون الموت على الإسلام هما نحمله وهدفا نجتهد للوصول إليه، ونبكي بالليل والنهار لأجله.. ربُّنا -جلّ وعلا- حينما أوصانا بأن نموت مسلمين قائلا: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون))؛ أراد بذلك أن يعلّمنا أنّ تلك غايةٌ شريفة وعظيمة وليست سهلة، وأن يعلّما أن نجعل ذلك هدفا من أجلّ أهدافنا.

يُتبع بإذن الله…