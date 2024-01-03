أسباب عائلية قاهرة تبعد لاعب منتخب تونس عن المشاركة في “الكان”

قرّر مدرب المنتخب التونسي جلال القادري، إعفاء اللاعب مرتضى بن وناس من المشاركة في نهائيات كأس أفريقيا، لأسباب عائلية قاهرة.

وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن اللاعب بن وناس يتحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا.

وأضافت الجامعة التونسية في بيانها: “تتمنى الجامعة التونسية لكرة القدم الشفاء العاجل والصحة والعافية لابنة مرتضى بن وناس.. كلّ التضامن مع اللاعب مرتضى بن وناس وعائلته”.

وأعلن لاعب قاسم باشا التركي مرتضى بن وناس عبر حسابه الشخصي على “فايسبوك” غيابه عن تربص “نسور قرطاج” .

وقال بن وناس: ” كنت قد اتصلت بالناخب الوطني وأعلمته بذلك نظرا لدخول ابنتي البالغة من العمر سنتين على وجه الاستعجال لمصحة في اسطنبول بعد إصابتها بجرثومة انتقلت من أذنها إلى خلايا المخ مما نتج عنها التهاب سحايا الدماغ”.

وأضاف: ” مع الأسف الشديد لن التحق بزملائي بتربص المنتخب الوطني، وذلك لأكون إلى جانب زوجتي في هذا الابتلاء”.

وتابع: “أجدد شكري للجامعة التونسية لكرة القدم وللإطار الفني للمنتخب على شرف الدعوة وأتمنى منهم ومن كافة الجماهير التونسية قبول اعتذاري طالبا من الله عز وجل التوفيق لكل المجموعة والشفاء لابنتي”.

و حسب الجامعة التونسية لكرة القدم، فإن المدرب القادري سيتخذ قراره النهائي بتعويض بن وناس أو الإبقاء على المجموعة الحالية في الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن القائمة النهائية للمنتخب سترسل اليوم باعتباره التاريخ النهائي لإرسال القوائم الرسمية”.