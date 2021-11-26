في عرضنا لنظرية أبن خلدون –في مقال سابق- لنشأة الدول وزوالها في أربعة أجيال: “بانٍ، ومباشرٍ، ومقلدٍ، وهادمٍ”، وترجمتها بالعملية النفسية التي وضعها مالك بن نبي في رسمه البياني، الذي طرح في نشأة الحضارات وانهيارها، حيث عرض لهذه النظرية بفكرة أخرى وبسطها في ثلاث مراحل وهي: “مرحلة الروح، ومرحلة العقل، ومرحلة الغريزة”، فبدا لنا أن العرضين متطابقان من حيث المسار العام في بدايته ونهايته، ولكن في التفاصيل يقع بعض الإختلاف، على الأقل من حيث عدد المراحل المقررة في الطرحين، إذ أن المسار عند ابن خلدون أربع مراحل، بينما هو عند بن نبي ثلاث مراحل فقط!!

ولبحث ذلك، لا بد من المقابلة بين الطرحين.

ولا ندري أي التقسيمين أدق؟ مع ملاحظة أن ابن خلدون قدم لنا السلوك الظاهري في طبائع الناس، بينما مالك بن نبي انتقل إلى باطن الأمر، وهو الجانب الباعث على ذلك السلوك الظاهري، فأوعز كل سلوك ظاهري إلى سببه الباطني،

فالجيل الباني عند ابن خلدون، يقابله نشاط الروح عند بن نبي. والجيل المباشر عند ابن خلدون يقابله نشاط العقل عن بن نبي والجيل المقلد عند ابن خلدون لا يقابله شيء عند بن نبي وأخيرا الجيل الهادم عند ابن خلدون يقابله نشاط الغريزة عند مالك بن بني.

ولكن الملفت للإنتباه هو إهمال مالك بن نبي للغريزة ودورها في البناء والهدم أو النشأة والسقوط، رغم أن العاطفة واحدة من مكونات الإنسان ولها دورها في حياة الإنسان، ومن ذلك دورها هنا في النشأة والسقوط، وفي نفس الوقت عند مالك بن نبي أيضا، هناك غياب لما يقابل المقلد عند ابن خلدون.

وهنا بدا لي وكأن ما أهمله مالك بن نبي –الغريزة- في رسمه البياني هو المكمل للصورة التي وضعها ابن خلدون لسببين.

أولا: لأن الغريزة مكون من مكونات الإنسان الأربعة كما أسلفنا التي هي: الروح، العقل، العاطفة، الغريزة، فعندما نتكلم عن أثر الروح والعقل والغريزة ودور كل منها في حركة الإنسان صعودا ونزولا، لماذا نستثني العاطفة وهي واحدة من هذه المكونات ولها بلا شك أُثر كإخوتها الآخرين.

وثانيا: أن المقلد عند ابن خلدون الذي لا يوجد ما يقابله في رسم بن نبي البياني، يظهر لي أن العاطفة مناسبة لتكون في مقابل التقليد؛ لأن العاطفة هي طريقة تعبير المقلد في كل شيء، لكون التقليد يعبر عن المستوى الطفولي للمعرفة، إذ أن الطفل قبل أن يبلغ مستوى التلقي المعرفي، فإن سمته البارزة هي التقليد في كل ما يسمع ويرى، ومن ثم تكتمل الصورة التي رسمها ابن خلدون، في الرسم البياني والتحليل الذي ذكره بن نبي.

وعندما نعود لرباعية ابن خلدون: الباني، المباشر، المقلد، الهادم.

فالأول يقابله الروح والأخير تقابله الغريزة، بينما المباشر/ المقلد كلاهما يقابله = العقل، والذي يبدو لي والأنسب كما أيضا هو أن المباشر يقابله العقل، والمقلد تقابله الغريزة…، وهذا يفسره رسم مالك بن نبي، الذي جعل مرحلة العقل توحي بالاستقرار والرتابة –لا صعود ولا نزول-، بينما العقل ربما بتأثيره على الروح قد يعطل النمو والصعود ولكن لا يوقفه؛ لأن العقل بطبيعته الوظيفية انه دائم الإضافة والزيادة، بينما العاطفة فمهمتها مختلفة عن العقل؛ لأن طبيعتها تنمية جانب المشاعر في الإنسان، وذلك في بعض الأحيان يكون من كوابح العقل، ومن ثم فإن الاستقرار الذي نلاحظه في تفسير بن نبي ويرمز له بالعقل، ليس استقرارا ينتجه العقل، وإنما هو بفضل تفاعل وجدل بين العقل والعاطفة، وما يشهد على ذلك أن الأمة منذ معركة الصفين التي أوقفت الروح أو حدت من صعودها، تراجعت الأمة وارتدت إلى منطق القبيلة والعشيرة والمذهب والطائفة وكل ذلك من ثمار العاطفة، وفي نفس الوقت حركة العقل لم تتعطل وكانت نشطة بقوة، والإنتاج العلمي الذي شهدته هذه المرحلة من أخصب المراحل، ابتداء من نشأة علوم الوحي وانتهاء بالعلوم الكونية التي ازدهرت أيما ازدهار في العهد العباسي خصوصا.

وكأن واقع الأمة بسبب توقف الروح عن العطاء والاستمرار في الصعود، دخل معركة جديد بين العاطفة والعقل بما يحملان من قيم وظيفية متباينة.

فالعقل والغريزة إذن يمثلان الجانب الباطني لحركتي المباشر والمقلد، وهما المرحلة الوسطى، فالمبائر يقوم بعمل حدثه الناس عن نشأته وكيفية بنائه، ولكنه لم يباشر النشأة، بينما المقلد يقوم بعمل مقلدا سابقه ولا يعلم عن كيفية نشأته ولا سمع عن ذلك شيئا.

وتفسير مالك بن نبي رحمه الله للنظرية الخلدونية بهذه الصفة، إعادة ما لاحظه ابن خلدون إلى أصله النفسي الذي هو أساس الحراك الإنساني والقانون الإلهي الخالد كما عبر عنه بن نبي (نَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد 11].

ولكن يبقى ما قبل الإنطلاق وبعده، كيف هو عندهما؟

فقبل الانطلاق عند ابن خلدون فهو العدم “أن كل شرف وحَسَب فعدمه سابق عليه شأن كل محدث”، مجرد انتفاء للشرف والحسب، لا يعبر عن سلب ولا إيجاب، اما النهاية فهي الهدم والضياع على يد الجيل الرابع الذي وضع له ابن خلدون مصطلح “الهادم”، ولكن في أماكن أخرى من المقدمة يذكر أهمية البداوة في قوة العصبية ودورها في البناء وتحقيق الغلبة.

أما بن نبي فيفرق بين إنسان ما قبل الحضارة الذي يمثل رجل الفطرة، ورجل ما بعد الحضارة، الذي هو الرجل المتفسخ حضاريا؛ لأن رجل ما قبل الحضارة رجل فطرة وهو رجل بسيط وصافي، بينما رجل ما بعد الحضارة فمتفسخ حضاريا وواقعه معقد وعصي على الفهم والتحرير والنهوض به.

والذي يتببع ما أنتج الرجلان في هذه القضية قضية “النهوض والسقوط” وأسبابهما، يلاحظ أن هناك تناغما كبيرا بينهما وتكاملا، رغم البعد الزمني: 1406/1973 ، مع فارق مهم ولافت بينهما، ان ابن خلدون غلب عليه طابع الاستقراء والملاحظة ورصد الظواهر الاجتماعية ومحاولة تعليلها، بينما بن نبي فذهب مذهب التفسير لما رصد ابن خلدون وتحليله. وأمر آخر أن ابن خلدون رصد تحول الدولة من بدايتها إلى نهايتها، بينما بن نبي فقد عمم ما توصل إليه ابن خلدون فيما يتعلق بالدولة على الحضارة تشأة وزوالا.

وأمر أخير وهو من الأهمية بمكان في عملية النهوض والسقوط، وهو علاقة الدين بموضوع النهضة، فابن خلدون لم يكن يطرح كمشكلة في عصره، بحيث كان يتعامل مع الدين كظارهة كونية، غير قابلة للنقاش؛ بل كثيرا ما يختم الفصل من المقدمة بآية أو حديث أو عبارة إيمانية تعبر عن عمق التدين فيه، وهو يعالج قضايا سياسية وتاريخية بطريقة علمية غير مسبوقة، توحي بالاستغناء عن الأحكام الفقهية، ولكنها لا تستغني عنها، وإنما تتعامل معها كمسلمات.

أما بن نبي فقد كانت قضية الدين في النهضة والسقوط حاضرة، وقد عبر عنها بمصطلح الفكرة الدينية، واعتبرها مثل المكثف أو المركب في العناصر الكيميائية لأنه في عصر أعن فيه عن استغنائه عن الدين، ومع ذلك لم يتردد بن نبي في القول إن الحضارة تستمد قوتها وشرعيتها بقدر تعلقها بالسماء، وكأنها وحي من الله.

لقد اتفق الرجلاء عن مبدإ كوني وهو أن القوانين التي أودعها الله في الكون ناظمة ومسيرة له، لا تختلف كثيرا عن الآيات القرآنية التي أنزلها ناظمة للسلوك الإنساني ولكيفية في علاقته بالله وبالغيب عموما.