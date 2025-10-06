أسبوع الحسم للمنتخبات العربية للتأهل إلى كأس العالم 2026

في مقدمتها الجزائر، مصر، قطر، السعودية والعراق

ينتظر أن تحسم الأسبوع المقبل، عديد المنتخبات العربية، على مستوى التصفيات الإفريقية والأسيوية، خلال الأسبوع المقبل تأهلها رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر مباريات المرحلة الفاصلة لتصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، إضافة إلى آخر جولتين في دور المجموعات للتصفيات الأفريقية.

ولم يتأهل عن المنتخبات العربية من قارة آسيا حتى الآن إلا المنتخب الأردني لكن المرحلة الفاصلة تشهد منافسة قوية على عدة مراكز.

تقام هذا الأسبوع مباريات المرحلة الفاصلة من التصفيات الآسيوية والتي تعرف بالمرحلة الرابعة وتضم ثوالث وأصحاب المركز الرابع في مجموعات المرحلة الثالثة.

ويشارك في هذه المرحلة منتخبات قطر والإمارات وعمان أعضاء المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا من المجموعة الثانية.

ويتأهل بطل كل مجموعة بشكل مباشر لكأس العالم ما يضمن مقعداً عربياً على الأقل من بين منتخبات المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية، فعلى الأرجح أيضاً ستشهد تأهل منتخب عربي آخر إما السعودية أو العراق لكن تبقى إندونيسيا منافس خطير.

بينما سيلعب أصحاب المركز الثاني في المجموعتين معاً ليصعد الفائز منهما لملحق ما بين القارات.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في قطر حيث سيفتتح أصحاب الأرض المشوار يوم 8 الجاري ضد عمان قبل أن تلتقي الأخيرة مع الإمارات يوم 11 على أن تختتم المواجهات بصدام قطر والإمارات يوم 14.

وفي المجموعة الثانية، ستلعب السعودية صاحبة الأرض ضد إندونيسيا يوم 8 أكتوبر ثم ستواجه الأخيرة العراق يوم 11 على أن تختتم المواجهات بالصدام العربي بين أسود الرافدين والأخضر يوم 14 أكتوبر.

على صعيد التصفيات الأفريقية، يتأهل أبطال المجموعات التسع بشكل مباشر إلى المونديال إلى جانب أفضل 4 من أصحاب الوصافة، ومن بينها مصر والجزائر.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 20 نقطة قبل جولتين من النهاية بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الثاني.

ويكفي مصر التي ستنهي مبارياتها هذا الأسبوع الفوز بأي مباراة لحسم التأهل حيث ستلتقي يوم 8 الجاري مع جيبوتي قبل أن تلتقي بغينيا بيساو يوم 12.

وتقام المواجهة الأولى في الدار البيضاء التي تستضيف مباريات منتخب جيبوتي بينما ستلعب آخر مواجهة للفراعنة في ملعب القاهرة الدولي.

على مستوى المجموعة الثانية تحتفظ السودان ثالث الترتيب برصيد 12 نقطة بآمال التأهل حيث تبتعد بفارق 6 نقاط عن المتصدر السنغال و4 عن الكونغو الديمقراطية الوصيف.

وتحتاج السودان لخسارة الكونغو لـ4 نقاط وتحقيقها للفوز في مباراتيها وهو سيناريو ليس بالسهل، حيث ستلعب ضد موريتانيا والكونغو وبالتالي فإن سقوط الأخيرة ضد توغو يوم 10 قد يغير مصير المنتخب السوداني.

وحال أنهت السودان المجموعة في المركز الثاني ستلعب على التواجد بين أفضل الفرق من أصحاب الوصافة.

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة لديه سيناريو مشابه حيث يتواجد في المركز الثالث بـ14 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر كاب فيردي ونقطة واحدة عن الكاميرون الثاني.

وستلعب ليبيا مع كاب فيردي وموريشيوس بينما ستواجه الكاميرون موريشيوس ثم أنجولا وذلك يومي 8 و13 الجاري.

وفي المجموعة السابعة يكفي المنتخب الجزائري المتصدر بـ19 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا وموزمبيق الثاني والثالث على التوالي تحقيق أي فوز للعبور للمونديال.

ويخرج الخضر لمواجهة الصومال يوم 9 أكتوبر قبل استضافة أوغندا بعدها بخمسة أيام.