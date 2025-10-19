أسبوع الطاقة الروسي.. الجزائر تبحث فرصا جديدة للاستثمار

شاركت الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و17 أوكتوبر الجاري في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”، والذي يعد من أبرز المنتديات الدولية المخصصة لمناقشة القضايا الطاقوية العالمية وآفاق التعاون في هذا المجال.

وحسب بيان للوزارة، تندرج مشاركة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في هذا الموعد الهام ضمن استمرارية التعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الروسي، وكذا في إطار استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة في مجالات المحروقات والتطور التكنولوجي.

وعلى هامش المنتدى، عقد كل من بختي ورميني، عدة لقاءات ثنائية مع أهم الفاعلين في قطاع الطاقة الروسي، من بينهم غازبروم إنترناشيونال، غازبروم نفط، زاروبزنفت، ولوك أويل.

وقد سمحت هذه اللقاءات بمناقشة آفاق تعاون ملموسة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير القدرات التقنية، مع التأكيد على الإرادة المشتركة في تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين في مجال الطاقة.

وأكد المصدر ذاته، أن مشاركة ALNAFT وARH في أسبوع الطاقة الروسي 2025، تعكس التزامهما بالتعريف بالقطاع المنجمي للمحروقات الجزائري على الساحة الدولية، ودعم الديناميكية التي تقودها الحكومة الجزائرية من أجل ترسيخ الشراكات الإستراتيجية في قطاع المحروقات.

للإشارة، مثل الجزائر في أشغال المنتدى ممثل عن وزارة المحروقات والمناجم، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)،سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH) ، أمين رميني.