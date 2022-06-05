أسبوع الطاقة في أذربيجان

استضافت مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان أسبوع الطاقة (Baku Energy Week) من 01 الى 04 جوان 2022.

أذربيجان هي مركز الأحداث ذات الأهمية المتزايدة للمنطقة، العاصمة باكو هي أيضًا موطن لسباق دولي مثل الفورمولا 1، والذي سيقام الأسبوع المقبل.

استؤنف معرض قزوين للنفط والغاز بعد انقطاع دام سنتين بسبب وباء كوفيد – 19. نعتقد أن المناقشات في معرض النفط والغاز وأسبوع الطاقة في مدينة باكو ستعزز الحوار حول القضايا المهمة مثل أمن الطاقة وتنويع مواردها .

خلال سنوات الاستقلال، استثمرت أذربيجان في أمن الطاقة ولبت احتياجاتها بالكامل في السوق المحلية.

تحاول أذربيجان لعب دور أكثر أهمية في أمن الطاقة للعديد من البلدان، لم يكن هذا هو الحال في السنوات الأولى لاستقلالنا.

المعرض والمؤتمر السابع والعشرون للنفط والغاز في بحر قزوين، الذي عُقد في أذربيجان، له أهمية كبيرة لبلدنا.

في ذلك الوقت، لعب اهتمام شركات الطاقة العالمية بأذربيجان دورًا مهمًا للغاية بالنسبة لبلدنا، الذي حصل للتو على الاستقلال، وواجه العديد من الصعوبات، واحتلت جزءًا كبيرًا من أراضيها وواجه العديد من التحديات.

أعلنت أذربيجان عن رغبتها في رؤية بحر قزوين كمكان للتعاون والاستثمار. تم توفير أولى الاستثمارات الأجنبية في حقول النفط والغاز في بحر قزوين من قبل أذربيجان وشركائها.

ومع ذلك، لم يتم ضمان أمن الطاقة بشكل كامل في ذلك الوقت. وانقطاع التيار الكهربائي والغاز. حاولت أذربيجان أن تضمن أمن طاقتها وأنجزت هذه المهمة. في الوقت نفسه، عملت أذربيجان بنشاط مع شركات الطاقة الرائدة في العالم لزيادة إنتاج النفط وتصديره إلى الأسواق الدولية.

في نهاية القرن الماضي، وقع حدث مهم لأذربيجان. تم افتتاح أول خط أنابيب نفطي من أذربيجان إلى ميناء سوبسا الجورجي على البحر الأسود.

بفضل هذا، تمكنت أذربيجان من البدء في التصدير وتلبية احتياجات العديد من البلدان. في الوقت نفسه، بدأت أذربيجان وشركاؤها التنقيب عن حقول الغاز، ولا سيما حقل ” شاه دنيز”، أحد أكبر الحقول في العالم.

في عام 2006، نجحت أذربيجان في بناء خط أنابيب النفط باكو(أذربيجان) – تبيليسي (جورجيا) – جيهان (تركيا)، الذي يربط بحر قزوين بالبحر الأبيض المتوسط. بعد سنة، في عام 2007، تم تشغيل خط أنابيب الغاز باكو (أذربيجان) – تبليسي (جورجيا) – أرضروم(تركيا)، ولأول مرة، بدأ نقل الغاز الأذربيجاني إلى الأسواق الإقليمية لتركيا وجورجيا.

كان هذا الحدث حدثًا مهمًا لأذربيجان. كان هذا المشروع طريقا ومصدرا جديدا لتصدير النفط الأذربيجاني إلى الأسواق الدولية. منذ ذلك الحين، تعمل خط أنابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان وجميع البنية التحتية لنقل الطاقة في أذربيجان دون انقطاع.

هذا، بالطبع، هو نتيجة قدرة أذربيجان على التنبؤ، والموثوقية وتنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة والبنية التحتية الصعبة تقنيا وماليا. تم تنفيذ هذه المشاريع في بيئة سياسية معقدة للغاية. كان هذا حدثًا تاريخيًا مهمًا في مجال أمن الطاقة الإقليمي.

بالطبع، عززت هذه المشاريع التعاون الإقليمي بين أذربيجان وجيرانها – تركيا وجورجيا. أرادت أذربيجان استخدام احتياطياتها الضخمة من الغاز.

لهذا الغرض، احتجنا إلى خط أنابيب جديد، وأنجزنا ممر الغاز الجنوبي، وهو خط أنابيب من القرن الحادي والعشرين. تم الانتهاء بنجاح من ممر الغاز الجنوبي في ديسمبر 2020. لقد أظهر إرادة الدولة الأذربيجانية وقدرتها على العمل ضمن فريق وتحقيق نجاح كبير.

إن نظام الأنابيب المفردة البالغ طوله 3500 كيلومتر، والذي يمتد من قاع البحر إلى أعلى قمم العديد من البلدان، يوضح قوة أذربيجان وولاء صداقتنا.

لذلك، فإن مشاريع الطاقة التي بدأتها أذربيجان في المرحلة الأولية خلقت إطارًا للتعاون الإقليمي، وأصبحت الآن مشاريع طاقة عالمية.