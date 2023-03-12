أسبوع جامعي للرياضيات عبر مؤسسات التعليم العالي

احتفالا بيومها العالمي المصادف لـ 14مارس

أكد، رئيس “جامعة الجزائر1” البروفيسور فارس مختاري على أهمية الرياضيات في كافة المجالات، لاسيما الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.

وقال مختاري، الأحد خلال مشاركته في افتتاح الاحتفال بالأسبوع الجامعي للرياضيات، الذي تحتفل به الجزائر لأول مرة في الفترة من 12 إلى غاية 15مارس الجاري، إن الاحتفال سيكون على المستوى الوطني في جميع الجامعات، تزامنا واليوم العالمي للرياضيات المصادف لـ14مارس من كل سنة، مذكرا في السياق بأهمية الرياضيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف المتحدث بأن علوم الرياضيات تعد مهمة في التصدي للتحديات الكبرى التي تبرز عبر العالم ومنها الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ والطاقة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وإلى ذلك أوضح مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، محمد بوهيشة، العناية التي توليها الجزائر للرياضيات، إذ تجسدت في انشاء المدرسة العليا للرياضيات وأيضا احتفالها باليوم العالمي للرياضيات، وكل هذا -يقول- لأنها تعد أم العلوم، إذ أن كل البلدان التي عرفت تقدما أعطت عناية وتركيزا تاما للرياضيات، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق تم توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا الوطنية للرياضيات ووزارة الصناعة، حيث ذكر المدير العام للتنافسية الصناعية بأن الرياضيات مهمة في المجال الصناعي، والاتفاقية تهدف للتكوين وتأطير الطلبة لإدماجهم في عالم الشغل، فضلا عن تمكينهم من دورات تدريبية ميدانية، معتبرا أن الاتفاقية تمثل مظهرا من مظاهر التكامل بين المؤسسات والقطاعات المختلفة.