-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
احتفالا بيومها العالمي المصادف لـ 14مارس

أسبوع جامعي للرياضيات عبر مؤسسات التعليم العالي

إلهام بوثلجي
  • 155
  • 0
أسبوع جامعي للرياضيات عبر مؤسسات التعليم العالي
أرشيف

أكد، رئيس “جامعة الجزائر1” البروفيسور فارس مختاري على أهمية الرياضيات في كافة المجالات، لاسيما الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.
وقال مختاري، الأحد خلال مشاركته في افتتاح الاحتفال بالأسبوع الجامعي للرياضيات، الذي تحتفل به الجزائر لأول مرة في الفترة من 12 إلى غاية 15مارس الجاري، إن الاحتفال سيكون على المستوى الوطني في جميع الجامعات، تزامنا واليوم العالمي للرياضيات المصادف لـ14مارس من كل سنة، مذكرا في السياق بأهمية الرياضيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف المتحدث بأن علوم الرياضيات تعد مهمة في التصدي للتحديات الكبرى التي تبرز عبر العالم ومنها الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ والطاقة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وإلى ذلك أوضح مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، محمد بوهيشة، العناية التي توليها الجزائر للرياضيات، إذ تجسدت في انشاء المدرسة العليا للرياضيات وأيضا احتفالها باليوم العالمي للرياضيات، وكل هذا -يقول- لأنها تعد أم العلوم، إذ أن كل البلدان التي عرفت تقدما أعطت عناية وتركيزا تاما للرياضيات، وخاصة الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق تم توقيع اتفاقية شراكة بين المدرسة العليا الوطنية للرياضيات ووزارة الصناعة، حيث ذكر المدير العام للتنافسية الصناعية بأن الرياضيات مهمة في المجال الصناعي، والاتفاقية تهدف للتكوين وتأطير الطلبة لإدماجهم في عالم الشغل، فضلا عن تمكينهم من دورات تدريبية ميدانية، معتبرا أن الاتفاقية تمثل مظهرا من مظاهر التكامل بين المؤسسات والقطاعات المختلفة.

مقالات ذات صلة
برامج تكوينية لتعزيز دور المرأة في الوقاية من الفساد

برامج تكوينية لتعزيز دور المرأة في الوقاية من الفساد

نجل سياسي كبير متّهم بالمساس بأمن الدولة

نجل سياسي كبير متّهم بالمساس بأمن الدولة

تأجيل محاكمة بوطرفة وغول وولد قدور إلى 2 أفريل المقبل

تأجيل محاكمة بوطرفة وغول وولد قدور إلى 2 أفريل المقبل

النقل البحري: فتح حجوزات موسم الإصطياف في هذا التاريخ

النقل البحري: فتح حجوزات موسم الإصطياف في هذا التاريخ

سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 3 بلديات  

سيال: تعديل برنامج توزيع المياه عبر 3 بلديات  

انطلاق مرحلة جديدة من أشغال محطة تحلية مياه البحر في وهران

انطلاق مرحلة جديدة من أشغال محطة تحلية مياه البحر في وهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد