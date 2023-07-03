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رياضة

أسبوع حاسم في مستقبل كيليان مبابي

عمر سلامي
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أسبوع حاسم في مستقبل كيليان مبابي
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كيليان مبابي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد وجه تهديدا مباشرا لكيليان مبابي، في وقت تتفاوض فيه والدة ووكيلة النجم الفرنسي، مع نادي باريس سان جيرمان لإيجاد أفضل حل للطرفين.

وكشفت الشبكة الإسبانية ” ديفنسا سنترال” أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا فايزة العماري، أنه في حال مدّد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، فإن النادي الملكي سيصرف النظر نهائيا عن مبابي، ليوجه اهتمامه إلى مهاجمين آخرين.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في مستقبل نجم باريس سان جيرمان.

وأكد الصحفي توماس غونزاليس مارتن على حسابه عبر “تويتر” أن مبابي إما أن ينتقل إلى الريال هذا الصيف أو يوقع على عقد مسبق في جانفي 2024.

وأضاف أنه في حال قام اللاعب بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان فإن ريال مدريد لن يعود إليه أبدا.

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