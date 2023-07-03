أسبوع حاسم في مستقبل كيليان مبابي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي ريال مدريد وجه تهديدا مباشرا لكيليان مبابي، في وقت تتفاوض فيه والدة ووكيلة النجم الفرنسي، مع نادي باريس سان جيرمان لإيجاد أفضل حل للطرفين.

وكشفت الشبكة الإسبانية ” ديفنسا سنترال” أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا فايزة العماري، أنه في حال مدّد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان، فإن النادي الملكي سيصرف النظر نهائيا عن مبابي، ليوجه اهتمامه إلى مهاجمين آخرين.

رامون ألفاريز دي موون 🇪🇸 – سيستمر باريس سان جيرمان وبيئة مبابي في الحديث وتتركز المحادثات مؤخرا على الخروج. – باريس يريده أن يذهب إلى ريال مدريد بشروط معينة. – مبابي ودون أن يخفي اهتمامه بالذهاب إلى ريال مدريد يريد تحقيق مطالبه والحصول علي مستحقاته. – ناقش كيليان إتفاقه مع… pic.twitter.com/M6MYh7aGAM — معتصم 👑 مشجع ملكي (@RMAD_Fan) July 3, 2023

وذكرت الشبكة الإسبانية أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في مستقبل نجم باريس سان جيرمان.

وأكد الصحفي توماس غونزاليس مارتن على حسابه عبر “تويتر” أن مبابي إما أن ينتقل إلى الريال هذا الصيف أو يوقع على عقد مسبق في جانفي 2024.

Mira lo que he compartido: Advertencia a Kylian Mbappé: si renueva se despedirá del Real Madrid @MIUI| https://t.co/1CrYWC1V6S — Tomás González-Martín (@tgm46) July 3, 2023

وأضاف أنه في حال قام اللاعب بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان فإن ريال مدريد لن يعود إليه أبدا.