أسبوع خاص لتقديم المساعدات الاجتماعية في البيت لهذه الفئة

أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن تخصيص أسبوع لتقديم المساعدة الاجتماعية في البيت لفائدة المتقاعدين المرضى والعجزة، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 مارس الجاري.

وأوضح بيان للوزارة أنه، و”تحت رعاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تنظم هيئات الضمان الاجتماعي ممثلة في الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها، أسبوع المساعدة الاجتماعية في البيت خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 14 مارس الجاري”.

وذكرت الوزارة في بيانها بماهية جهاز المساعدة الاجتماعية في البيت والذي تم إنشائه سنة 2003، بغرض “أنسنة العلاقات مع المتقاعدين المرضى والعجزة غير القادرين على التنقل والتكفل بشؤونهم الخاصة، وتفقد أوضاع الذين يعانون من صعوبات في التنقل، ومرافقتهم في القيام بالإجراءات الإدارية على مستوى مختلف المصالح العمومية”.

وتتوفر هيئات الضمان الاجتماعي على مستوى كافة الوكالات المحلية على مساعدين اجتماعيين يتكفلون بالإجراءات لتمكين المتقاعدين ذوي الإعاقة من الحصول على التجهيزات واللوازم الطبية من مصالح الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها في بيوتهم دون عناء التنقل. يؤكد المصدر ذاته.

وتتم عملية انتقاء الفئات المستفيدة من خدمات المساعدة الاجتماعية في البيت بـ “الاستعانة بالبطاقية الوطنية للمتقاعدين المسجلين لدى مصالح الصندوق، حيث يتم استهدافهم على أساس معيار الحالة الصحية كأن يكون معطوبا أو معاقا”، يضيف البيان.