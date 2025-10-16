أسبوع لإعداد خطة توسعة مصنع “كابتن” وإطلاق مشاريع صناعية جديدة

الوزير الأول من الشلف:

أمر الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، خلال زيارة تفقد قادته إلى مصنع “كابتن” بولاية شلف، بإعداد ورقة طريق تحدد آجال التوسعة والأرصدة المالية وكذا آفاق الشراكة المستقبلية في ظرف أسبوع واحد.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها إلى ولاية الشلف، عاين غريب في أول محطة له، سير الإنتاج بالمركّب الصناعي التجاري “كابتن” لإنتاج الأسماك المعلبة، التابع إلى المجمع العمومي “أغروديف” – فرع المحروسة، ببلدية تنس.

وعقب استماعه لعرض مفصل حول نشاط المصنع وآفاق تطويره، أكد الوزير الأول على ضرورة تسريع وتيرة إعادة بعث هذه الوحدة الصناعية، إلى جانب تنفيذ مشاريع توسعتها بهدف استحداث مناصب شغل جديدة وتعزيز الديناميكية الاقتصادية بالولاية.

كما دعا غريب مسؤولي المصنع إلى إعداد ورقة طريق شاملة خلال أسبوع واحد، تتضمن آجال التوسعة، والأرصدة المالية المخصصة لها، وآفاق الشراكة المحتملة، بما يضمن تسريع تنفيذ المشروع على أسس واضحة.

وبخصوص وفرة المواد الأولية، شدد سيفي غريب على ضرورة “الاعتماد، بالدرجة الأولى، على الموارد المحلية، مع استغلال الاتفاقيات الموقعة مع جمهورية موريتانيا”.

ويعد هذا المركب الكائن ببلدية تنس أصلا مسترجعا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية, المتعلقة بإعادة تأهيل وبعث الأصول الصناعية المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، حيث تم إلحاقه بمجمع “أغروديف” شهر أغسطس 2024، علما أن نشاطه يخص صناعة وتعليب الأسماك.

وتضم هذه المنشأة أربعة خطوط إنتاج: اثنان منهما مخصصان لتعليب السردين بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 5 و6 طن كل 8 ساعات وخطان آخران لتعليب التونة بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 3 و5 طن كل 8 ساعات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء، أوضح المكلف بتسيير مديرية الصناعة بالشلف بالنيابة، بن علي بوزيدي، أن هذا المركب من شأنه “تعزيز مجال الصناعة الغذائية وتدعيم الاقتصاد الوطني، موازاة مع الحركية التي يشهدها النسيج الصناعي على مستوى الولاية, والذي سجل نموا تجاوز 3 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2024”.

وفي ثاني محطة له من الزيارة، قام الوزير الأول بتدشين شركة بانغ-بو الجزائر “PENG-PU” المتخصصة في تركيب الشاحنات والحافلات ولواحق قطع غيار المركبات، كما استمع إلى عرض حول عمل الوحدة.

بعدها، تنقل الوزير الأول إلى مؤسسة الزجاج الجديدة، المتخصصة في صناعة مختلف أنواع الزجاج المستعمل في المائدة، حيث تفقد غريب الفرن الثاني الذي هو في طور التركيب، والذي من المقرر أن يدخل الخدمة بداية من السنة المقبلة بتقنيات حديثة، لا سيما في صناعة زجاج مخصص للصيدليات ومخابر التحاليل وقارورات خاصة لتعبئة المنتجات الطبية.

وتغطي المؤسسة حاليًا نحو 17 بالمائة من احتياجات السوق المحلي، وتطمح، مع دخول الفرن الثاني حيز الخدمة، إلى رفع حصتها إلى 25 بالمائة، وهو ما سيسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ويفتح آفاقًا جديدة نحو التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية الشلف تتوفر على ثلاث مناطق صناعية و25 منطقة نشاط، فيما بلغت مساحة العقار المسترجع 55ر6 هكتار, موزعة على 5 حصص, تم إدراجها ضمن المنصة الرقمية للمستثمر، وفقا لذات المسؤول.

وشرع الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى ولاية الشلف، يشرف خلالها على تدشين وتفقد مشاريع صناعية هامة.

وتأتي الزيارة حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث رافق غريب كل من وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود وكذا وزير الصناعة يحي بشير.

واستهل الوزير الأول، سيفي غريب، برنامج زيارته لولاية الشلف، بالوقوف دقيقة صمتٍ، ترحما على أرواح الشهداء، بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد لذكرى مظاهرات 17 أكتوبر 1961، الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.