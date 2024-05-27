أسبوع لرفع التحفظات بحي “عدل” 1200 مسكن ببئر توتة ‏

بعد تنقل ميداني للمدير العام للوكالة فؤاد مقراني ‏

وجه المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل، فؤاد مقراني، تعليمات ‏صارمة إلى شركات الانجاز التي كانت مكلفة بالتهيئة في حي عدل 1200 مسكن ‏ببئر توتة، لتدارك النقائص ورفع التحفظات التي رفعها سكان الحي.

وأفادت مصادر مطلعة بالوكالة لـ “الشروق” أن المدير العام فؤاد مقراني، تنقل ‏مساء ، إلى موقع 1200 مسكن صيغة البيع بالإيجار ببئر توتة والذي تم تسليمه ‏مؤخرا، مشيرة إلى انه وبعد معاينة الحي، التقى المدير العام مع ممثليه الذين ‏بدورهم طرحوا انشغالاتهم، مع تسجيل بعض التحفظات المتعلقة بالتهيئة الخارجية ‏التي يتواصل رفعها.‏

وفي حديثه مع ممثلي الحي وجه المسؤول الأول عن وكالة عدل تعليمات صارمة ‏من أجل رفع جميع التحفظات في أقرب الآجال، كما وجه برفع مخلفات البناء التي ‏سببها بعض قاطني السكان.‏

ووعد مقراني سكان حي 1200 مسكن ببئر توتة، بزيارة أخرى بداية الأسبوع ‏المقبل للإطلاع على الموقع بعد أن يتم رفع جميع التحفظات من طرف مؤسسات ‏الإنجاز، مع توقيع محضر إستلام و تسليم يوقعه ممثلو الحي و فرع التسيير ‏العقاري والمؤسسات المكلفة برفع هذه التحفظات.‏

وخلال زيارة المدير العام، الذي كان مرفقا بكل من المدير العام لفرع التسيير ‏العقاري جلال دحماني، والمدير المركزي المكلف بتسيير العمليات والمديرة ‏الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق وممثلين عن مؤسسات الإنجاز، ثمن ممثلو ‏الحي جهود الوكالة و الإجراءات والتوجيهات التي أسداها المدير العام خلال ‏معاينته الميدانية للموقع.‏