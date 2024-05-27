أسبوع لرفع التحفظات بحي “عدل” 1200 مسكن ببئر توتة
وجه المدير العام لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل، فؤاد مقراني، تعليمات صارمة إلى شركات الانجاز التي كانت مكلفة بالتهيئة في حي عدل 1200 مسكن ببئر توتة، لتدارك النقائص ورفع التحفظات التي رفعها سكان الحي.
وأفادت مصادر مطلعة بالوكالة لـ “الشروق” أن المدير العام فؤاد مقراني، تنقل مساء ، إلى موقع 1200 مسكن صيغة البيع بالإيجار ببئر توتة والذي تم تسليمه مؤخرا، مشيرة إلى انه وبعد معاينة الحي، التقى المدير العام مع ممثليه الذين بدورهم طرحوا انشغالاتهم، مع تسجيل بعض التحفظات المتعلقة بالتهيئة الخارجية التي يتواصل رفعها.
وفي حديثه مع ممثلي الحي وجه المسؤول الأول عن وكالة عدل تعليمات صارمة من أجل رفع جميع التحفظات في أقرب الآجال، كما وجه برفع مخلفات البناء التي سببها بعض قاطني السكان.
ووعد مقراني سكان حي 1200 مسكن ببئر توتة، بزيارة أخرى بداية الأسبوع المقبل للإطلاع على الموقع بعد أن يتم رفع جميع التحفظات من طرف مؤسسات الإنجاز، مع توقيع محضر إستلام و تسليم يوقعه ممثلو الحي و فرع التسيير العقاري والمؤسسات المكلفة برفع هذه التحفظات.
وخلال زيارة المدير العام، الذي كان مرفقا بكل من المدير العام لفرع التسيير العقاري جلال دحماني، والمدير المركزي المكلف بتسيير العمليات والمديرة الجهوية لوكالة عدل الجزائر شرق وممثلين عن مؤسسات الإنجاز، ثمن ممثلو الحي جهود الوكالة و الإجراءات والتوجيهات التي أسداها المدير العام خلال معاينته الميدانية للموقع.