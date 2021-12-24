أسبوع واحد.. مهلة لتعديل السجلات التجارية

الإجراء يخص مستوردي المنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالتها

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، الجمعة، في بيان لها، عن فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، “بشكل استثنائي”، ابتداء من الأحد المقبل إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

وجاء في البيان “تنهي الوزارة إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين (أشخاص معنويين) الناشطين في قطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أنه تقرر فتح بشكل استثنائي عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بهذا القطاع ابتداء من تاريخ 26 ديسمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2021”.

وأضافت أنه “عند انقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر”.

وأوضح المصدر ذاته، أن قرار فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، جاء بعد عمليات المراقبة والتنقيح التي قامت بها مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الاستيراد.

من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الاستيراد سوف تنطلق ابتداء من 2 يناير 2022.

وعليه، دعت المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.