أستاذة جزائرية بين أفضل 100 معلم عالمي في عام 2021

توجت أستاذة اللغة الانجليزية، خيرة زحوط، من متوسطة الشهيد خذيري المختار بالجلفة، بجائزة المعلم العالمي Global teacher Award 2021، لأفضل 100 معلم في العالم والذين تم اختيارهم من بين 26000 مترشح من 110 دولة.

المسابقة أجرتها منظمة AKs education awards وهي منظمة عالمية مقرها نيودلهي بالهند، تهتم بالمشاريع والبحوث التربوية عبر العالم، وتم تتويج الفائزين فيها عن بعد في هذه الطبعة.

وتعتبر الأستاذة خيرة زحوط المتوجة الوحيدة من الجزائر ببحثها التطبيقي في فترة الجائحة وإغلاق المدارس حول “تنمية عقل التلميذ باستخدام التكنولوجيا “Developing growth mindset by using technology، من خلال إنشاء نادي افتراضي .

هذا و قد سبق لها الفوز بلقب “المعلم الخبير الدولي لدى Microsoft Education” ووسام ISTE Standards لموسمين متتالين منذ 2020 كمتحصلة وحيدة أيضا على هذا اللقب في الجزائر في نفس مجال بحثها التطبيقي.

من جهة أخرى كرمت الأسرة التربوية بولاية الجلفة، الثلاثاء، الأستاذة زحوط خيرة، بعد تتويجها بجائزة المعلم العالمي، حيث جرت مراسيم التكريم بحضور مدير التربية نبيل عاشور” والأمين العام ورئيس مكتب النشاط الثقافي والرياضي وبعض مديري المتوسطات بالإضافة إلى الأسرة التربوية للمتوسطة.

وقد تم منح شهادة شكر وتقدير للأستاذة المكرمة من طرف مدير التربية، وبالمناسبة وخلال الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، ثمن مدير التربية عمل الأستاذة المكرمة والتلاميذ المرافقين لمشروعها، معلنا عن الإنطلاقة الفعلية للأنشطة الثقافية والرياضية والمنافسات العلمية بالمؤسسات التربوية عبر الولاية لأنه كما قال الجلفة “خزان المواهب”.