أستاذة فلسفة تثير الاستياء بتلقين الطالبات هذه العبارة!

أثارت أستاذة فلسفة مصرية استياء أسرة التعليم، ورواد مواقع التواصل بتلقين طالباتها عبارة مسيئة ضد الرجال، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المراهقات.

وظهرت الأستاذة من خلال مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع وهي تقول أمام الطالبات عبارة:” كل الرجال أنذال”، ليرددن خلفها العبارة نفسها، قبل أن تعلق ضاحكة: “يبدو أنكن ستعنسن” وهو ما أثار انتقادات واسعة، واعتبره البعض تجاوزا غير لائق من معلمة أمام الطلاب.

وتعليقا على هذه الحادثة، قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس: “غالبية معلمي مصر لديهم كفاءة عالية وهم قدوة للطلاب، وظهور بعض الفئات الغريبة على مجتمع التعليم لا يعني التعميم”.

ولفت شوقي إلى أن هناك الكثير من معلمي المراكز الخصوصية ليست لهم علاقة بوزارة التربية والتعليم ولا من خريجي كلية التربية وغير مؤهلين للتعامل مع الطلاب.

وأضاف أستاذ علم النفس في تصريحات خاصة لصحيفة “المصري اليوم” لابد من اتخاذ اجراءات ضد هذه النماذج من قبل وزارة التربية والتعليم والتحقيق معهم لأن أسلوب الشرح غير راقٍ وغير مرغوب فيه”.

واعتبر تامر أن ما قامت به أستاذة الفلسفة يُعد تحريضا ضد الرجال والتنمر عليهم وهذا يرسخ في أذهان الطالبات تصورا خاطئا عن هذه الفئة، خاصة أن الفتيات في سن المراهقة ويتأثرن بشكل سريع.

وأشار إلى أن المعلمة كان من الممكن أن تعرض أمثلة ليست لها علاقة بالفتنة بين الطلاب، حيث إنها تجاوزت جميع الحواجز النفسية والتربوية مع الطالبات، مشيرا إلى أن المعلم يجب أن يكون نموذجا بالسلوك أو الألفاظ أو حتى الفكر للطلاب.

بينما قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن هذه المعلمة لها آراؤها الشخصية التي يجب ألا تنقلها بين الطلاب، حيث إن المعلم مثل الأهل يثق فيه الطلاب بشكل كبير، كما أنه يجب عدم التعميم بسبب أنه ليس كل الرجال أنذالا.