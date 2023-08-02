أستاذ إنجليزية واحد لتدريس أقسام الثالثة والرابعة ابتدائي

استلام الملفات الخميس وانتقاء المربين بدءا من 18 أوت

دخلت وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية في المرحلة ما قبل الأخيرة من التوظيف المباشر لأساتذة التربية البدنية والرياضية والإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، إذ ستشرع وابتداء من تاريخ 18 أوت الجاري، في ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا استحقاقيا، من خلال الاعتماد على معيارين اثنين وهما “الجوارية” و”أقدمية الشهادة”، في حين تقرر وعقب الانتهاء من إعداد المرجع الرئيسي المتمثل في “التنظيم التربوي”، إسناد تدريس مادة اللغة الإنجليزية لأقسام الثالثة والرابعة ابتدائي لأستاذ واحد متخصص، على أن يتم إعفاؤهم من مهمة إكمال النصاب القانوني الأسبوعي للمادة عبر مدارس ابتدائية أخرى.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة، ومباشرة عقب الانتهاء من استقبال “ملفات الترشح” الخاصة بالمترشحين الذين سجلوا أنفسهم عبر منصة رقمية للاستفادة من التوظيف المباشر، للالتحاق بإحدى الرتبتين، إما أستاذ مدرسة ابتدائية تخصص تربية بدنية ورياضية أو أستاذ مدرسة ابتدائية تخصص لغة إنجليزية، سيتم الانتقال مباشرة إلى مرحلة دراسة الملفات، من خلال الانطلاق في عملية ترتيب المعنيين ترتيبا تفاضليا واستحقاقيا، حسب المناصب المالية المتوفرة، وكذا من خلال الاعتماد على معيارين اثنين وهما “الجوارية” بمعنى أن التعيينات تتم بصفة حصرية على مستوى البلدية محل تواجد المنصب المالي، و”أقدمية الشهادة”، إلى جانب مراعاة تطابق المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب للتوظيف وكذا وضعية المعني بالأمر تجاه الخدمة الوطنية.

وأضافت مصادرنا بأنه تقرر وعقب الانتهاء من إنجاز المرجع الرئيسي المتمثل في “التنظيم التربوي” والذي يعتمد عليه في إعداد مختلف الأعمال الإدارية طيلة السنة الدراسية، سيتم الانطلاق في توزيع أساتذة مادة اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي على مختلف الوحدات المدرسية، إذ تقرر إسناد مهمة تدريس المادة لتلاميذ أقسام الثالثة والرابعة لأستاذ واحد متخصص على مؤسسته التربوية الأصلية، بمعنى تكليفه بتدريس مستويين دراسيين اثنين، على أن يتم إعفاؤه من مهمة إكمال النصاب القانوني الأسبوعي لنفس المادة بمدارس ابتدائية أخرى.

ويذكر أن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، تشرع هذا الخميس 3 أوت الجاري وإلى غاية 17 منه، في استقبال “ملفات الترشح”، لتوظيف 12877 أستاذ تربية بدنية ورياضية و4144 أستاذ متخصص في مادة اللغة الإنجليزية بمرحلة التعليم الابتدائي، عبر مراكز خاصة، وهي العملية التي تخص فئة المترشحين الذين سبق أن سجلوا أنفسهم إلكترونيا، عبر منصة رقمية تم فتحها وتطويرها وابتكارها لهذا الغرض، في فترتين منفصلتين بين 8 و25 ماي، و18 جوان و5 جويلية الفارط.