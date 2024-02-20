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رياضة

أستاذ جامعيّ سعوديّ يُطالب بِتغيير اسمَي ملعبَي الهلال والنّصر

الشروق الرياضي
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أستاذ جامعيّ سعوديّ يُطالب بِتغيير اسمَي ملعبَي الهلال والنّصر
ح.م
الأستاذ الجامعي السعودي سليمان بن عبد العزيز العيوني.

ناشد أستاذٌ جامعيّ وعالم لغويّ ونحويّ سعوديّ إدارتَي ناديَي الهلال والنّصر والسّلطات المختصّة، بِتغيير اسمَي الملعبَين الجديدَين لِهذَين الفريقَين الكرويَين.

ويحمل الملعب الجديد لِنادي الهلال اسم “المملكة أرينا”، ويُطلق على ميدان نادي النّصر اسم “الأوّل بارك”.

وفي أحدث ظهور له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، فسّر الأستاذ الجامعيّ سليمان بن عبد العزيز العيوني طلبه، بِكون الاسم “مُعيبا لغويّا وحضاريّا”، و”تقليدا لا يليق”، و”هزيمة حضارية ونفسية”، في إشارة إلى اللّفظ الأجنبي “أرينا”، الذي كان يستعمله الرّومان تعبيرا لِحلبة رملية الأرضية، يُزجّ فيها بِمُصارع يُنازل أسدا، في مشهد دمويّ مُتوحّش. أمّا لفظ “بارك”، فإن استعمال المُفردة الإنجليزية لا طائل من ورائه، خاصّة وأن لغة “الجاحظ” ليست فقيرة إلى هذا الحدّ، ولها من الثّراء والمرونة ما يُدهش المُنهزمين لغويّا في الوطن العربي.

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