أستاذ جامعي يقتل ابن شقيقته ببندقية خلال شجار بسبب “نافذة”!

جنايات العاصمة أدانته بعقوبة المؤبد

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، الجمعة، توقيع عقوبة المؤبد في حق شخص يبلغ العقد السادس من العمر، وتعلق الأمر بالمدعو “أ. طاهر” أستاذ فيزياء بجامعة العلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي، بعد إقدامه على قتل ابن شقيقته ببندقية صيد خلال خلاف عائلي نشب بينهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر فيفري 2022، بعد تلقي مصالح الأمن نداءً من مصلحة الاستعجالات بمستشفى “مصطفى باشا” بالعاصمة، يفيد بوجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر تعرض لطلقات نارية، على مستوى الصدر كانت سببا مباشرا لوفاته.

وكشف المدعو “أ. ط” خلال محاكمته، أنه بتاريخ الوقائع كان أفراد عائلته يشاهدون مباراة في كرة القدم قبل أن تنشب بينه وبين شقيقته مشاداة عنيفة، بعد اعتراضه على قيامها بفتح نافذة الغرفة التي كان بها لتفادي إصابته بالزكام، وبعد شد وجذب بينهما، قامت شقيقة المتهم، حسب تصريحات الأخير، بالاتصال هاتفيا بابنها لتشكتي له أفعال أخيها كما أخبرته أن شقيقها اعتدى عليها بالضرب، وفور وصوله للمنزل، قام الضحية بتهديد خاله وتوبيخه، قبل أن يتوجه المتهم تحت تأثير الغضب إلى غرفة نومه حيث أحضر بندقية الصيد الخاصة به، ووجه طلقة نارية صوب الضحية الذي توفي مباشرة في عين المكان.

واعترف المتهم، خلال محاكمته، بقتله لابن شقيقته، مصرحا أنه كان يتلقى تهديدات متكررة من قبل الضحية الذي يقيم رفقة والدته وابنيه بمنزل العائلة ببلدية القبة، مضيفا أنه كان على خلاف دائم مع شقيقته وابنها حول الميراث، المتمثل في منزل عائلي اضطروا للإقامة به جميعا بعدما اختلفوا حول سعر بيعه الذي يقدّر بـ12 مليار سنتيم، وأشار المتهم إلى أنه كان يخشى أن يصيبه مكروه جراء التهديدات التي كان يتلقاها من الضحية، فقرر وضع حد له ولتصرفاته، على حد قوله.