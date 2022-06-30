  أستاذ فقه مصري ينفي فرضية الحجاب والأزهر يحسم الجدل

أكد الأزهر الشريف في بيان رسمي له، فرضية الحجاب بما لا يقبل الاجتهاد والتغيير، وذلك عقب تصريحات لأستاذ بجامعة الأزهر قال بعكس ذلك.

وقد أثار الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الجدل خلال اليومين الماضيين، عبر برنامج تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، بعد تصريحاته عن الحجاب، والتي أكد خلالها أنه ليس فرضًا.

وقد تضمن البيان الذي أصدره مركز الأزهر العالمي للفتوى، ردا مفحما، قال فيه ” إن فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا”، “مضيفا” وحكم فرضيته ثابت لا يقبل الاجتهاد أو التّغيير، واستغلال الأحداث والجرائم المأساوية المُنكرة، في الهجوم على ثوابت الدّين، والطّعن في مسلماته وتوجيه طاقة رفضها الشّعبي إلى إحدى شرائع الإسلام وتعاليمه؛ أمر غير مقبول”.

وقال الأزهر: “إن احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها”.

موضحا أن ” الشرع الشريف لم يوكل الحجاب وأوصافه لتفاوت الأعراف، بل وضعها وبيّنها لتحقق غاياته الدينية والفطرية والمجتمعية، على الرغم من كون العرف الذي لم يخالف أحكام الدين وتعاليمه معتبرٌ شرعًا”.

وأكد مركز الأزهر للفتوى، “الدعوة إلى ترك الحجاب بزعم أن الحشمة عمل قلبي تكفي فيه النية، دعوى مرفوضة ومنكرة، لا اعتبار لها، بل تُهدرُ فلسفةَ تشريع الحجاب وحِكَمَه الكثيرة والمُهمّة، وحجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير” وفق ما نشرته ” بوابة الأهرام.