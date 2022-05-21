أستاذ يوثق مسيرة ست سنوات مع تلاميذه ويودعهم بالدموع

فيديو نادر غطى المرحلة من التحضيري إلى السنة الخامسة

بادر أستاذ بمدرسة الشهيد كريم عيسى من بلدية عين الروى شمال ولاية سطيف، بتوثيق كل السنوات التعليمية التي قضاها مع تلاميذه وجمعها في وثيقة نادرة، صور فيها كل الأحداث والنشاطات ابتداء من السنة التحضيرية إلى غاية نهاية الطور الابتدائي.

“في دروب المدرسة التقينا ومرَّ الزمان ومضينا، لنجد أنفسنا على مفترق طريق الرحيل فتتصافح الأيدي وتغرق العين بالدمع، نسيانكم مستحيل، تعرفون لماذا؟ لأنكم أبنائي قبل أن تكونوا تلاميذي…”، بهذه العبارة الدافئة استهل الأستاذ عامر لطرش وثيقته التي صور من خلالها مسيرة ست سنوات بدأت من الطور التحضيري إلى غاية السنة الخامسة ابتدائي، روى من خلالها كيف التقى بأبنائه سنة 2016، مذكرا بكل اللحظات التي تقاسمها معهم، واختار هذا المعلم المتميز شعارا لهذه المسيرة فلخصه في عبارة “انطلاقة نحو التفوق”.

واسترجع صاحب الوثيقة لحظات اللعب والفرح والتعلم بشغف، تتخللها لحظات تصويرية للسنة الأولى ابتدائي التي يبدو فيها المعلم بلباس أنيق يضع ربطة عنق من نوع فراشة، ويشرح الدرس عبر شاشة تلفاز بمشاركة التلاميذ بحيوية منقطعة النظير. وخلال نفس السنة عرض العديد من الأنشطة الثقافية الترفيهية للتلاميذ الذين صورهم أيضا وهو يقدمون عرضا مسرحيا ثوريا وهم يتوشحون العلم الجزائري. كما بدا التلاميذ وهم يرتدون زيا موحدا مع مشاركة متميزة في مسابقة المجموعات الصوتية لمديرية التربية لولاية سطيف، والتي تحصلوا خلالها على المرتبة الثانية عبر الولاية. وامتد نشاطهم إلى تقديم أوبيرات تاريخية وهم تلاميذ في الطور الأول ابتدائي.

وفي السنة الثانية وثّق المعلم مشاركة تلاميذه في ندوة التربية الموسيقية مع احتفالات متعددة لتفوق القسم وحصوله على نتائج دراسية جيدة. وفي العام الثالث كان للتلاميذ عرض مميز للموروث الثقافي في استعراض للزي التقليدي، مع احتفالات بالمناسبات الوطنية والدينية على رأسها ذكرى المولد النبوي الشريف، مع توثيق لأداء التلاميذ الصلاة جماعة داخل القسم.

وضمت الوثيقة تصويرا لبعض التجارب العلمية التي أجراها التلاميذ، وفي العام الرابع تم رصد حملات التشجير التي قام بها التلاميذ بإشراف محافظة الغابات لولاية سطيف، مع مشاركة في مسابقة إذاعة سطيف التعليمية، وكذا الفوز بلقب أحسن مجموعة صوتية لمديرية التربية لولاية سطيف. وتضمن الفيديو العديد من النشاطات الثقافية والرحلات العلمية والترفيهية مع لحظات لا تنسى للمعلم وتلاميذه هذا العام الذي أدركوا فيه السنة الخامسة، والتي تنوعت بين الخرجات الميدانية والتمتع بالطبيعة والمراعي والثلوج التي تساقطت بالمنطقة، مع تكريم الأوائل ومبادرات التلاميذ الذين فاجأوا معلمهم بالاحتفال بعيد ميلاده. كما ضمت الوثيقة مشاركة التلاميذ في برنامج مزامير القرآن وتبادل تهاني العيد.

وقد بدت الوثيقة التصويرية تحفة فنية عرضها المعلم أمام زملائه وممثلي الإدارة، في مشهد غشيته الدموع والإعجاب بمسيرة 5 سنوات سادسها عام تحضيري، عايشها المعلم مع تلاميذه لحظة بلحظة وسط أجواء من المحبة صنعها معلم متميز كان أكثر من أب أمام أبنائه. وأشرف على تركيب وتصوير هذه الوثيقة الفنان المصور زهر الدين قرنيش الفائز بالجائزة العالمية لأحسن صورة في المسابقة الدولية للمبدعين العرب لسنة 2020، وقد أبدع الفنان في عرض هذه المسيرة الفريدة من نوعها، والتي تلخص حياة قسم عايش الطور التربوي تحت سقف عائلي، يرعاه معلم مبدع يحب عمله فكان الفراق بالدموع.