“أستبعد إعادة مواجهة الجزائر والكاميرون.. ولم نستقبل أي احتجاج لهذه المباراة “

عضو لجنة المسابقات للفيفا الموريتاني أحمد يحيى يكشف:

استبعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضو لجنة المسابقات للفيفا، الموريتاني، أحمد يحيى، إعادة مباراة الإياب ما بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الكاميروني، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم، بسبب أخطاء التحكيم، علما أن الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار مباراة العودة بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، وقع في هفوات فاضحة، حتى إن هناك اتهامات ضده باتخاذ قرارات متعمدة لحرمان الخضر من التأهل إلى المونديال القطري، وهو ما وقع بالفعل مع نهاية المباراة.

كما أكد أحمد يحيى في تصريحات إعلامية لموقع، “وين وين” الإخباري، أن لجنة المسابقات للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يعد عضوا فيها، لم تستقبل أي احتجاج من المنتخبات المقصية من تصفيات المونديال، سواء من الاتحاد الجزائري أم المصري. وقال: “أولا، هذا النوع من الاحتجاجات من اختصاص لجنة المسابقات للاتحاد الدولي لكرة القدم، الهيئة الوحيدة المخولة لحل هذه الملفات، إلى حد اليوم لست على علم بأي احتجاج وصل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم، الكاف، أو إلى لجنة المسابقات للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، التي أنا عضو فيها، ولما تصلها دون شك ستقوم بدراستها”.

وأضاف: “أستبعد ما يقال عن إعادة المباراة. هذا أمر مستبعد بالنسبة إلي، لكن لا يوجد مستحيل. وبالنسبة إلي، يبقى أمرا مستبعدا، منتخبات قوية مثل الجزائر ومصر ونيجيريا كل العالم كان يتمنى مشاهدتها في المونديال، هنالك خمسة مقاعد فقط لقارة إفريقيا في كأس العالم. والكاميرون والسنغال وغانا وتونس والمغرب، هي أيضا منتخبات قوية تستحق التواجد في المونديال، كرة القدم هي هكذا، فيها غالب ومغلوب، أتمنى مستقبلا واعدا لهذه المنتخبات”.

وأوضح الموريتالي أحمد يحيى أن الكاف لا ناقة ولا جمل لها في تصفيات كأس العالم التي تعد من اختصاصات لجان الفيفا. وقال: “إذا كانت لهذه المنتخبات احتجاجات في هذا السياق، ما عليها إلا تقديمها إلى الهيئات المختصة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالنسبة إلينا في الاتحاد الإفريقي أولا لن توجه لنا ولسنا أصحاب القرار في تصفيات كأس العالم “.

وفي رده على سؤال الصحفي على أخطاء التحكيم التي كلفت الجزائر غاليا في مباراتها الفاصلة أمام منتخب الأسود غير المروضة الكاميرون، وتسبب في حرمانها من التواجد في المونديال القطري. قال: “كرة القدم دائما فيها غالب ومغلوب وفي بعض الأحيان أي حكم يمكنه أن يقع في الأخطاء”.