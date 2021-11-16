“أسترازينيكا” تنتج أول دواء في إفريقيا لعلاج الكوليسترول

من خلال تطوير إنتاجها المحلي بموارد 100 بالمائة جزائرية

كشف رامي اسكندر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي لشركة “استرازينيكا”، أن الجزائر تعتبر أول بلد في الشرق الأوسط وإفريقيا سيطلق إنتاج محلي لدواء يساعد على علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول، وهو المرض الذي يعتبر السبب الرئيسي للوفاة الذي يمثل 32 بالمائة من مجموع الوفيات في مختلف أنحاء العالم، حيث يعد علاج فرط كوليستروليميا الدم، حجر الزاوية في إدارة هذا المرض في السوق ذات الاحتياجات المتزايدة.

وقال رامي اسكندر، الثلاثاء، في ندوة صحفية عقب تدشين مقر الشركة في حيدرة بالعاصمة، بحضور سفير انجلترا والسويد بالجزائر، أنه تحقيقا لهذه الغاية، استثمرت شركة “أسترازينيكا” عدة ملايين من الدولارات وفي المجموع ما لا يقل عن 25000 ساعة من العمل لدعم تنفيذ الإنتاج الآمن والفعال للمعارف ونقل المعارف، مع توفير الدعم التقني الشامل ورصد نوعية خطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع الشركاء المحليين الذين يستوفون المعايير الدولية للإنتاج الصيدلانية، مضيفا “أن الجزائر سوق ذات إمكانات هائلة، ولهذا قررنا تعزيز مكانتنا فيها. ويتيح لنا هذا القرار الاستراتيجي التوافق مع إستراتيجية ورؤية السلطات الجزائرية لزيادة استخدام الموارد المحلية ودعم النظام الإيكولوجي الصحي في الجزائر”.

وبدأت أسترازينيكا بإنتاج علامة تجارية رئيسية لمرضى ارتفاع ضغط الدم في عام 2015 بواسطة منتج محلي، واليوم استثمر هذا المختبر من أصل سويدي بريطاني استثمارا أكبر في الإنتاج المحلي وقام بتوسيع نطاق الأدوية المنتجة في الجزائر من أجل تحسين توافر وإتاحة منتجاته للمرضى الجزائريين عن طريق توقيع اتفاق شراكة مع منتج محلي آخر لصناعة أحد المنتجات الرئيسية لشركة أسترازينيكا.

وكجزء من الإستراتيجية نفسها، تهدف أسترازينيكا إلى تسجيل وإطلاق منتجات دولية جديدة مبتكرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية، في المجالات العلاجية لمرضى السكري والأورام لعلاج سرطان الرئة والبنكرياس والمبيض، وعلاج النوع الثاني من داء السكري.

وفي السنوات الأخيرة، عملت أسترازينيكا أيضا على زيادة شراكاتها مع وزارة الصحة ومختلف الجمعيات الطبية الرئيسية من أجل اقتراح مبادرات وبرامج مبتكرة للمرضى الجزائريين، وهي تهدف إلى تحسين تشخيص وإدارة مختلف الأمراض التنفسية و المناعة والأورام.