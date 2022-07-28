أستراليا تحدد هوية سعوديتين توفيتا منذ 3 أشهر في ظروف غامضة

تمكنت السلطات في أستراليا، الأربعاء، من تحديد هوية شقيقتين سعوديتين، توفيتا منذ 3 أشهر عثرت على جثتيهما مطلع الشهر الماضي في منزلهما.

وقالت شرطة سيدني في بيان على موقعها الرسمي، إنه تم تحديد هوية الضحيتين اللتين وجدتا جثتين هامدتين في منزلهما في 7 جوان 2022 الماضي.

وقالت إن المواطنتين السعوديتين شقيقتان، وهما إسراء عبد الله الصهلي البالغة 24 عاما، وأختها أمل الصهلي (23 عاما).

وجددت الشرطة مناشدتها للحصول على معلومات متعلقة بظروف وملابسات وفاة الضحيتين، في منزلهمنا المتواجد في جنوب غرب سيدني.

وعلى الرغم من التحقيقات المكثفة، يقول البيان، لم يتمكن المحققون من التأكد من ظروف وفاة الشقيقتين؛ ومع ذلك، يُعتقد أن المرأتين قد توفيتا قبل تحديد مكانهما بوقت طويل.

وقالت المفتشة المحققة كلوديا ألكروفت، مديرة الجريمة في قيادة المنطقة المحلية في بيروود (غربي سيدني)، إن أي معلومة يقدمها المواطنون يمكن أن تحمل مفتاح حل التحقيق.

وأضافت: “يهتم المحققون بالتحدث مع أي شخص قد يكون شاهدا أو لديه أي معلومات حول تحركات الضحيتين في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاتهما، والتي نعتقد أنها حدثت في أوائل ماي”.

وكشفت أنه تم إجراء تحقيقات مكثفة من قبل المحققين “ومع ذلك، لم نتمكن من تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بوفاة إسراء وأمل”.

وقالت ألكروفت للصحفيين إن الشرطة تحدثت فقط مع شخصين كانا يعرفان الشقيقتين، مضيفة أن السلطات تعتقد أنهما كانتا تحرصان على عدم الاختلاط بالآخرين.

ووصلت الشقيقتان إلى أستراليا من المملكة العربية السعودية عام 2017.

يذكر أن القنصلية السعودية في سيدني، أصدرت بيانا قبل نحو شهر، كشفت فيه أنها تلقت بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما، قائلة إنها طلبت حيثيات الواقعة التي وصفتها بـ”المؤسفة”.

وكانت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية والشرطة المحلية بمدينة سيدني، أبلغت القنصلية العامة السعودية بوفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما بالمدينة، دون الكشف عن هويتهما.

وفي ذات البيان، قالت القنصلية السعودية إنها تواصلت “فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة”.

وطلبت من السلطات الأسترالية موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما.