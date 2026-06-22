أستراليا تضبط 2.7 طن من الكوكايين في سيدني

أعلنت الشرطة الأسترالية يوم الإثنين، عن تمكّن عناصرها من ضبط كمية قياسية من الكوكايين، قدّرت بـ2.7 طن. في مبنى شبه ريفي غرب مدينة سيدني.

وعُثر على الكمية الضخمة من المخدرات يوم 19 جوان الجاري، داخل أوعية بلاستيكية مدفونة في مخابئ تحت الأرض. حيث كانت مخبأة بعناية أسفل 3 حاويات شحن.

وجُهزت حاويات الشحن المستخدمة لإخفاء المخدرات، بأرضيات مزيفة تتيح الوصول إلى الكوكايين المخزن تحتها. وقدّرت قيمته المالية بنحو 500 مليون يورو.

وخلال المداهمة التي مكّنت من ضبط الكمية المهولة من المخدرات، ألقت السلطات الأمنية القبض على رجلين من سكان سيدني، يبلغان من العمر 21 و25 عاما.

ووجّهت إلي الموقوفين تهمة حيازة كمية تجارية من مخدّر غير مشروع. وهي تهمة قد تصل عقوبتها بموجب القانون الأسترالي، إلى السجن المؤبد.

وتجاوزت الشحنة المضبوطة الرقم القياسي السابق لأكبر كمية كوكايين تتم مصادرتها في أستراليا، الذي بلغ 2.34 طن. وضُبط عام 2024، على متن قارب صيد قبالة سواحل ولاية كوينزلاند.