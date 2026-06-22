-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

أستراليا تضبط 2.7 طن من الكوكايين في سيدني

الشروق أونلاين
  • 130
  • 0
أستراليا تضبط 2.7 طن من الكوكايين في سيدني
ح.م
صورة للمحجوزات

أعلنت الشرطة الأسترالية يوم الإثنين، عن تمكّن عناصرها من ضبط كمية قياسية من الكوكايين، قدّرت بـ2.7 طن. في مبنى شبه ريفي غرب مدينة سيدني.

وعُثر على الكمية الضخمة من المخدرات يوم 19 جوان الجاري، داخل أوعية بلاستيكية مدفونة في مخابئ تحت الأرض. حيث كانت مخبأة بعناية أسفل 3 حاويات شحن.

وجُهزت حاويات الشحن المستخدمة لإخفاء المخدرات، بأرضيات مزيفة تتيح الوصول إلى الكوكايين المخزن تحتها. وقدّرت قيمته المالية بنحو 500 مليون يورو.

إسبانيا تكشف نفقا تحت الأرض لنقل المخدرات القادمة من المغرب

وخلال المداهمة التي مكّنت من ضبط الكمية المهولة من المخدرات، ألقت السلطات الأمنية القبض على رجلين من سكان سيدني، يبلغان من العمر 21 و25 عاما.

ووجّهت إلي الموقوفين تهمة حيازة كمية تجارية من مخدّر غير مشروع. وهي تهمة قد تصل عقوبتها بموجب القانون الأسترالي، إلى السجن المؤبد.

وتجاوزت الشحنة المضبوطة الرقم القياسي السابق لأكبر كمية كوكايين تتم مصادرتها في أستراليا، الذي بلغ 2.34 طن. وضُبط عام 2024، على متن قارب صيد قبالة سواحل ولاية كوينزلاند.

مقالات ذات صلة
قطر: 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار وحريق في مصنع للغاز الطبيعي

قطر: 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار وحريق في مصنع للغاز الطبيعي

موجة حر شديدة وغير مسبوقة تجتاح القارة الأوروبية

موجة حر شديدة وغير مسبوقة تجتاح القارة الأوروبية

قرار جديد.. تركيا “بلا فيزا” لهذه الفئة من الجزائريين

قرار جديد.. تركيا “بلا فيزا” لهذه الفئة من الجزائريين

رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من منصبه  

رئيس الوزراء البريطاني يستقيل من منصبه  

طهران/واشنطن: اختتام الجولة الأولى من محادثات سويسرا

طهران/واشنطن: اختتام الجولة الأولى من محادثات سويسرا

إيران تحدد محاور محادثات سويسرا وتضع “البند الأول” كشرط أساسي

إيران تحدد محاور محادثات سويسرا وتضع “البند الأول” كشرط أساسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد