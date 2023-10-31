أستراليا تفسح الطريق أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034

قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عدم التقدّم بطلب استضافة مونديال 2034، مما يعزز حظوظ السعودية لاستضافة الحدث العالمي.

وقال الاتحاد الاسترالي في بيان له: “لقد بحثنا في إمكانية تقديم الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034”.

عاجل🚨: قررت أستراليا عدم الترشح لإستضافة كأس العالم2034، مما يعني فوز المملكة العربية السعودية رسمياً بإستضافة كاس العالم . ألف ألف مبروك للأشقاء في السعودية نتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه النسخه ودائماً قطر وشعبها داعمين لكم 🇶🇦🇸🇦 pic.twitter.com/S7Wj18becq — عبدالعزيز بن عمر (@3zozing) October 31, 2023

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم دعا دول آسيا، وأوقيانوسيا للتقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتبارًا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.

وبعد إعلان أستراليا عدم ترشحها، أصبح ملف المملكة العربية السعودية هو الملف الوحيد المرشح لاستضافة كأس العالم 2034 .