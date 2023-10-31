-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أستراليا تفسح الطريق أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034

عمر سلامي
  • 266
  • 0
أستراليا تفسح الطريق أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034
أرشيف
مجسم كأس العالم

قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عدم التقدّم بطلب استضافة مونديال 2034، مما يعزز حظوظ السعودية لاستضافة الحدث العالمي.

وقال الاتحاد الاسترالي في بيان له: “لقد بحثنا في إمكانية تقديم الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم دعا دول آسيا، وأوقيانوسيا للتقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتبارًا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.

وبعد إعلان أستراليا عدم ترشحها، أصبح ملف المملكة العربية السعودية هو الملف الوحيد المرشح لاستضافة كأس العالم 2034 .

مقالات ذات صلة
استشهاد أكثر من 20 رياضيا فلسطينيا جراء العدوان على غزة

استشهاد أكثر من 20 رياضيا فلسطينيا جراء العدوان على غزة

بوداوي يتحدى إدارة نيس ويتضامن مع فلسطين

بوداوي يتحدى إدارة نيس ويتضامن مع فلسطين

نادي مونبلييه يريد ضم تيطراوي

نادي مونبلييه يريد ضم تيطراوي

منافس الخضر في “الكان” يظفر بخدمات ثاني هدافي الدوري البلجيكي

منافس الخضر في “الكان” يظفر بخدمات ثاني هدافي الدوري البلجيكي

رابع أهداف “ليريس”

رابع أهداف “ليريس”

زروقي الأبرز في موقعة تفينتي وشايبي يحصد الثناء في البوندسليغا

زروقي الأبرز في موقعة تفينتي وشايبي يحصد الثناء في البوندسليغا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد