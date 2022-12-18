أسترالية سقطت من ارتفاع 4 كيلومترات وبقيت على قيد الحياة (فيديو)

بقيت امرأة أسترالية على قيد الحياة بعد سقوطها من ارتفاع 4 كيلومترات، وذلك بسبب تشابك حبال مظلتها في الهواء أثناء قفزها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد كان حلم إيما كيري، منذ فترة طويلة، القفز بالمظلة من مرتفع شاهق، وقد حققت رغبتها في جبال الألب ولكن لم تسر الأمور كما كان مخطط لها.

وأضافت إنه بالرغم من سقوطها بقيت على قيد الحياة، ولكنها أصيبت بشلل الأطراف السفلى وكانت واعية. وقد أخبرها الأطباء بأنها لن تتمكن في المستقبل من المشي على قدميها.

وتقول كيري: “أتذكر السقوط، وأتذكر اصطدامي بالأرض، وأتذكر اللحظة التي أدركت فيها أنني مشلولة، وكنت أعاني من ألم لا يطاق في جميع أنحاء جسمي”.

ولكن على الرغم من توقعات الأطباء، بدأت الحساسية تعود لساقيها وتعلمت المشي ثانية.

وتقول كيري: “لقد تغيرت حياتي فعلا منذ تلك اللحظة”.