“أستطيع نزع سلاحها بسرعة إن أردت”.. ترامب يهدد حماس مجددا

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهديد حركة حماس مجددا، مؤكدا أنه يستطيع نزع سلاحها بسرعة وسهولة إن أراد ذلك.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية بثت، اليوم الاثنين، على شبكة “سي بي أس” إن “الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة صلبة، وليست هشة”، مضيفا: “يمكن القضاء على حماس فورا إذا لم يتصرفوا بصورة جيدة، وهم يعرفون ذلك”.

من جانب آخر أشاد ترامب برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه “رجل موهوب للغاية”. وتعهد بمساعدته في الخروج من الملاحقات القانونية، مردفا: “لم يدعمه أحد من قبل.. ولا أعتقد أنهم يعاملونه جيدًا… لكنني دعمته”.

في ذات الوقت انتقد ترامب في حديثه لبرنامج “60 دقيقة” بعض أفعال نتنياهو وقال إنها لم تعجبه، مضيفا: “لقد رأيتم ما فعلته حيال ذلك”، في إشارة إلى فرضه وقف إطلاق النار في غزة.

وردّ الرئيس الأمريكي على سؤال مذيعة التي سألته: “هل يمكنك الضغط على نتنياهو للاعتراف بدولة فلسطين؟” فأجاب قائلاً: “نعم، إنه لا يمانع، لا يمانع”.