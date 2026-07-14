أستون فيلا والأهلي السعودي يتنافسان على خطف أنيس حاج موسى

وسط صراع محتدم بين أندية "البريميرليغ" ودوري "روشن" السعودي

أشعل الجناح الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد المستويات الباهرة التي قدمها في الدوري الهولندي الممتاز رفقة ناديه فينورد روتردام، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من خوض تجربة احترافية جديدة خارج الأراضي الهولندية، وسط صراع محتدم بين ملاعب “البريميرليغ” ودوري “روشن” السعودي.

ودخل نادي أستون فيلا الإنجليزي بقوة في سباق التعاقد مع النجم الجزائري الشاب؛ حيث فتحت إدارة النادي خط مفاوضات رسمي ومباشر مع فينورد لبحث صيغة نقل الموهبة الجزائرية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء هذا الاهتمام مدفوعًا برغبة النادي الإنجليزي في تعزيز أجنحته الهجومية بلاعب يمتلك قدرات استثنائية في المراوغة والتوغل السريع، خاصة بعد مراقبة تطوره الفني الكبير.

في المقابل، يواجه العرض الإنجليزي منافسة شرسة من القارة الآسيوية؛ إذ تحركت إدارة نادي الأهلي السعودي بشكل جدي لخطب ود اللاعب وباشرت اتصالاتها لضمه خلال هذا الميركاتو. ويسعى “الراقي” من خلال هذه الصفقة إلى تعويض الرحيل المرتقب لقائد “الخضر” رياض محرز، حيث ترى الإدارة الأهلاوية في حاج موسى البديل المثالي القادر على قيادة الرواق الأيمن بفضل تشابه أسلوب لعبه المهاري بالقدم اليسرى مع مواطنه محرز.

وكان حاج موسى قد بصم على موسم استثنائي في هولندا، حيث سجل 11 هدفًا وصنع 6 آخرين، وتُوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الهولندي. كما سجّل اللاعب حضوره مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026 الأخيرة، مما رفع قيمته السوقية وجعله مطمعًا كبيراً لكبار الأندية رغم ارتباطه بعقد مع فينورد يمتد حتى صيف عام 2030.