أسدان يحتضنان مربيتهما بعد فراق دام 7 سنوات.. ما الحقيقة؟ (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأسدين يحتضنان مربيتهما قيل إنهما فارقاها منذ 7 سنوات.

يظهر في الفيديو المنتشر عبر فيسبوك وتويتر، أسدين يركضان باتجاه امرأة ثم يعانقانها بكل حميمية، في مشهد وصفه الكثيرون بالإنساني.

شاهد المقطع أزيد من ثلاثة ملايين شخص، وحصل على ما لا يقل عن 134 ألف إعجاب، وقالت بعض المصادر الإخبارية فقد كانت المرأة السويسرية تعتني بالأسدين، قبل أن تضعهما الحكومة في حديقة للحيوانات.

وبحسب ما أفادت تقارير حول صحة الأخبار فإن الفيديو يعود لشهر أفريل من العام 2017 وكانت القصة المتداولة في ذلك الوقت هي نفسها كما هي الآن.

وأضافت إن أصحاب الأسود أنكروا ذلك عبر شبكاتهم الاجتماعية، حيث أوضحوا من الحساب الرسمي لمحمية Malkia Park (malkiaq) الواقعة في منطقة ترنافا في جنوب غرب سلوفاكيا أن الأسدين ملك لهم.

وعليه فإن مكان العناق هو سلوفاكيا، وليس سويسرا ، والمرأة لم تنفصل عن الأسدين منذ سبع سنوات. بل على العكس ربتهما منذ الصغر وتعانقهما على الدوام حينما يكونان في حالة مزاجية جيدة.