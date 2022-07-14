-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
جواهر

أسدان يحتضنان مربيتهما بعد فراق دام 7 سنوات.. ما الحقيقة؟ (فيديو)

نادية شريف
  • 941
  • 0
أسدان يحتضنان مربيتهما بعد فراق دام 7 سنوات.. ما الحقيقة؟ (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأسدين يحتضنان مربيتهما قيل إنهما فارقاها منذ 7 سنوات.

يظهر في الفيديو المنتشر عبر فيسبوك وتويتر، أسدين يركضان باتجاه امرأة ثم يعانقانها بكل حميمية، في مشهد وصفه الكثيرون بالإنساني.

شاهد المقطع أزيد من ثلاثة ملايين شخص، وحصل على ما لا يقل عن 134 ألف إعجاب، وقالت بعض المصادر الإخبارية فقد كانت المرأة السويسرية تعتني بالأسدين، قبل أن تضعهما الحكومة في حديقة للحيوانات.

وبحسب ما أفادت تقارير حول صحة الأخبار فإن الفيديو يعود لشهر أفريل من العام 2017 وكانت القصة المتداولة في ذلك الوقت هي نفسها كما هي الآن.

وأضافت إن أصحاب الأسود أنكروا ذلك عبر شبكاتهم الاجتماعية، حيث أوضحوا من الحساب الرسمي لمحمية Malkia Park (malkiaq) الواقعة في منطقة ترنافا في جنوب غرب سلوفاكيا أن الأسدين ملك لهم.

وعليه فإن مكان العناق هو سلوفاكيا، وليس سويسرا ، والمرأة لم تنفصل عن الأسدين منذ سبع سنوات. بل على العكس ربتهما منذ الصغر وتعانقهما على الدوام حينما يكونان في حالة مزاجية جيدة.

مقالات ذات صلة
إيفانكا ترامب بالملحفة في الصحراء الغربية!

إيفانكا ترامب بالملحفة في الصحراء الغربية!

  هندية تحطم الرقم القياسي العالمي في الجري في سن 105

  هندية تحطم الرقم القياسي العالمي في الجري في سن 105

بالفيديو.. مذيعة تصفع شابا على المباشر

بالفيديو.. مذيعة تصفع شابا على المباشر

قصة سفاح النساء الإندونيسي الذي قتل 42 امرأة وشرب لعابهن لسبب صادم!

قصة سفاح النساء الإندونيسي الذي قتل 42 امرأة وشرب لعابهن لسبب صادم!

توقيف سعودية قتلت صيدلانيا مصريا رفض أن يصرف لها الدواء

توقيف سعودية قتلت صيدلانيا مصريا رفض أن يصرف لها الدواء

ألماني يمزق خمار سيدة مسلمة ويعتدي عليها بالضرب

ألماني يمزق خمار سيدة مسلمة ويعتدي عليها بالضرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد