أسراب جراد تغزو السعودية.. ما حقيقة الصور المتداولة؟

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورةً يدّعي ناشروها أنها تصوّر غزواً للجراد في السعوديّة.

يبدو في الصورة رجل يقف على سطح مبنى وقد غطى الجراد السماء من حوله. وعلّق ناشرو الصورة بالقول “أخبار متداولة الآن: الجراد يغزو السعوديّة”.

حصدت الصورة آلاف التفاعلات منذ بدء انتشارها في العاشر من فيفري.

ويأتي ظهورها بعد نشر صور ومقاطع تظهر غزو الجراد لملعب الشرائع في مكة المكرّمة خلال المباراة الأخيرة التي جمعت ناديي النصر والوحدة بحسب صور نشرتها وسائل إعلام محلية.

لكنّ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية أوضح أن الجراد الذي ظهر في الملعب لا يضرّ بالمحاصيل الزراعية.

صورة من اليمن

أما صورة المنشور المتداول فهي قديمة ولا علاقة لها بالسعوديّة.

فقد وزّعتها وكالة فرانس برس في 28 جويلية 2019، وهي ملتقطة في اليمن وتظهر رجلاً يحاول الإمساك بجراد من على سطح أحد الأبنية الواقعة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنّها تظهر أسراباً من الجراد تغطّي رجلاً في السعودية خلال الأيام الماضية.

يظهر في الصورة رجلٌ تغطّي ملابسه حشرات صفراء اللون وتنتشر من حوله على مساحة واسعة.

وجاء في التعليق المرافق “متداولة الآن: الجراد يغزو السعوديّة”.

حظيت الصورة بمئات المشاركات من صفحات عدّة في موقع فيسبوك بعد أن نشرت مواقع إخبارية سعوديّة صوراً لجرادٍ في ملعب الشرائع في مكة المكرّمة خلال المباراة الأخيرة التي جمعت ناديي النصر والوحدة.

إلا أنّ المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية أوضح أنّ الجراد الذي ظهر في الملعب لا يضرّ بالمحاصيل الزراعية.

صورة قديمة

أمّا الصورة المتداولة فلا علاقة لها بذلك.

فقد أرشد البحث إليها منشورة في صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019.

وقد التقطها المصوّر أحمد آل مالح لصالح موقع الرأي السعودي في جويلية من العام 2019، وأعاد نشرها في حسابه على موقع تويتر.