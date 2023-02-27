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أسراب كبيرة لطيور تغزو شوارع المكسيك.. ما تفسير الظاهرة؟

الشروق أونلاين
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أسراب كبيرة لطيور تغزو شوارع المكسيك.. ما تفسير الظاهرة؟
ح.م
الطيور في شوارع المكسيك

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المكسيك، فيديو يرصد تجمعات لآلاف الطيور في الشوارع، مرجعين الظاهرة الغربية لأسباب متنوعة.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل إن الفيديو يعتبر مؤشرا على كارثة قادمة كزلزال مثلا، لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.

وأرجع آخرون الظاهرة الغريبة إلى هرب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئي كبير أو كارثة مناخية.

فريق آخر اعتبر هذا التجمع الكبير للطيور مؤشرا على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، نظرا لمشاهدة كثيرين تدفقا كبيرا للطيور إلى المكسيك مؤخرا.

وأشارت تقارير محلية إلى أن التفسير العلمي الوحيد لهذا الظهور الكبير للطيور، يرجع إلى أن هذه الشهور تمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.

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