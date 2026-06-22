أسرع نسخة تبلغ حاجز 100 هدف في 33 مباراة فقط

كأس العالم 2026:

أصبحت منافسة كأس العالم 2026 أسرع نسخة من المونديال تبلغ حاجز 100 هدف بعد نسخة 1954، عندما تحقق هذا الرقم خلال أول 33 مباراة، بفضل الهدف الذي سجله الهولندي كودي جاكبو خلال فوز منتخب بلاده على السويد (5-1).

وكانت نسخة سويسرا 1954 الأسرع في تاريخ كأس العالم، بعدما بلغت حاجز 100 هدف

عقب 20 مباراة فقط، فيما احتاج مونديالا 1982 و2014 إلى 36 مباراة، ونسختا

1978 و1994 إلى 38 مباراة للوصول إلى الرقم ذاته.

ويسجل الموعد العالمي الحالي، المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معدلا بلغ 3.09 أهداف في المباراة الواحدة، ما يجعله مرشحا لتجاوز حاجز 300 هدف بنهاية البطولة.

ويرى متابعون أن الكرة الرسمية الجديدة “تريوندا” من شركة “أديداس” قد تكون وراء جزء من هذا الزخم التهديفي، في ظل الصعوبات التي واجهها بعض حراس المرمى في التعامل مع مسارها، خاصة مع تزايد عدد الأهداف المسجلة من خارج منطقة الجزاء.

وسجلت البطولة أكثر من عشرة أهداف من خارج منطقة الجزاء حتى الآن، من بينها هدف الفرنسي كيليان مبابي من مسافة 30 ياردة أمام السنغال، ما أعاد إلى الأذهان الجدل الذي رافق كرة “جابولاني” خلال مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.