أسرع هدف في تاريخ رابطة أبطال أوروبا

سجّل اللاعب الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش سهرة الثلاثاء هدفا، بعد 32 ثانية فقط من انطلاق مباراة فريقه جوفانتوس الإيطالي والمضيف نادي فياريال الإسباني.

ولُعبت هذه المباراة بِإسبانيا، لِحساب الدور ثمن النهائي ذهاب من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وظنّ بعض متابعي هذه المنافسة العريقة والمثيرة، أن هدف مهاجم “اليوفي” دوسان فلاهوفيتش في مرمى الحارس الأرجنتيني جيرونيو رولي حامي عرين فياريال، هو الأسرع في تاريخ رابطة أبطال أوروبا، التي انطلقت في موسم 1955-1956.

ولكن الهدف الأسرع حمل بصمة اللاعب الدولي الهولندي روي ماكاي، لمّا هزّ الشباك لِمصلحة فريقه بايرن ميونيخ الألماني في مرمى الضيف نادي ريال مدريد الإسباني.

ولُعبت هذه المباراة بِألمانيا مساء الـ 7 من مارس 2007، ضمن إطار إياب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وسجّل روي ماكي هدفه في مرمى الحارس إيكر كاسياس، بعد مرور 10 ثوانٍ و12 جزء من المئة فقط، عن انطلاق المباراة.