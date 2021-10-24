“أسروت” تدخلت في قرابة 100 نقطة سوداء لتطهير البالوعات

جندت أزيد من 500 عون و100 شاحنة وعتاد آخر

أحصت مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر “أسروت” قرابة الـ100 تدخل من 23 أكتوبر إلى غاية 24 أكتوبر على إثر الأمطار الطوفانية التي تساقطت على العاصمة وبعض الولايات الأخرى، وشمل ذلك العديد من النقاط السوداء على غرار بلديات بوزريعة وبئر مراد رايس وسيدي امحمد وباب الواد وكذا باب الزوار وحسين داي ودرارية والرويبة والحراش وكذا الشراقة وبراقي، حيث تم تنقية العديد من البالوعات وتنقية عشرات النقاط السوداء بالإضافة إلى رفع كميات هائلة من الأتربة والفضلات.

وأكدت مؤسسة “أسروت” في حصيلة رسمية لها أنّ فرقها كثفت تدخلاتها في الإقليم الذي تختص به عبر 58 بلدية منذ الإعلان عن النشرية الخاصة من طرف مصالح الأرصاد الجوي حول التقلبات الجوية وقدوم الأمطار الرعدية وسخرت كل الإمكانات البشرية والمادية وهذا بعد تسجيل تراكم مياه الأمطار في عدة أحياء بالعاصمة بسبب ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية وارتفاع منسوب مياه البحر فوق قنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، حيث تجند 500 عون عامل و100 شاحنة مختلفة الأوزان ذات حمولات مختلفة بالإضافة إلى 14 مضخة، و14 جرافة و11 شاحنة ضخ المياه بالإضافة إلى عتاد وآليات صغيرة وعتاد آخر.

وأوضحت المؤسسة بأن فرق التدخل عملت منذ مساء السبت، وهي تواصل عملها الميداني من اجل تسهيل حركة التنقل وجريان مياه الأمطار.

وذكّرت المؤسسة بأنّها سطّرت منذ بداية فصل الصيف مخططا خاصا لتنقية وتنظيف البالوعات ومجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار استعدادا لموسم الشتاء، حيث شمل هذا البرنامج كل النقاط السوداء للعاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات تنظيف شبكة الصرف الصحي والطرق الحضرية مستمرة حتى الآن لتنظيف المخلفات والأتربة المتراكمة والقمامة المختلفة.

وأكدت المؤسسة تجندها الكامل لمواجهة نشريات جوية محتملة في المستقبل.