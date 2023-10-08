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جواهر

أسرى المقاومة.. ما حقيقة اعتقال ابنة وزير الدفاع الإسرائيلي؟

جواهر الشروق
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أسرى المقاومة.. ما حقيقة اعتقال ابنة وزير الدفاع الإسرائيلي؟

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي نبأ اعتقال ابنة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حيث انتشرت التدوينات بشأن تواجدها ضمن قائمة أسرى المقاومة.

وبحسب ما صرح رامي عزارة، مسؤول الإعلام في مفوضية الأسرى والجرحى بحركة “فتح” في قطاع غزة”، لـ”بوابة أخبار اليوم”، فإنه لا معلومات حتى الآن حول اعتقال ابنة وزير الكيان الصهيوني.

ونفى أيمن الرقب، الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية ذلك، وقال لأخبار اليوم إن “هذا الخبر غير صحيح، والمتواجدون في الأسر هم بعض ضباط الجيش، ومسؤول وحدة جيش الاحتلال في قطاع غزة”.

وأضاف: “من الصعب اعتقال ابنة وزير الجيش الإسرائيلي لأنه وعائلته إما في القدس أو تل أبيب، وما تم اعتقاله هم في مستوطنات جالانت في غلاف غزة”.

وقال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، في تصريحات تلفزيونية، إن جنود المقاومة أسروا ضباطًا إسرائيليين كبار في جيش الاحتلال.

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