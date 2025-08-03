أسرى جوعى والشارع يغلي.. حماس تُربك حكومة نتنياهو مجددا

أحدثت مقاطع فيديو نشرتها حماس والجهاد الإسلامي منذ الخميس الماضي، حالة من الصدمة لدى الصهاينة الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم.

وأخرج الفيديو عائلات الرهائن الصهاينة لدى المقاومة إلى الشارع في مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، محذرين نتنياهو من خطر يتهدد أبناءهم ومطالبين بصفقة فورية لإعادتهم.

ويبدو أن صور المجاعة التي بدت على أجساد الرهائن الصهاينة، أربكت نتنياهو وجعلته في مرمى نيران المعارضة وعائلات الأسرى.

وقال مجرم الحرب المطلوب لدى المحكة الجنائية بنيامين نتنياهو: “بينما تسمح إسرائيل بوصول المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة، يقوم عناصر حماس بتجويع رهائننا عمدا وتصويرهم بطريقة دنيئة ومقيتة.”

وتحدث نتنياهو مع عائلتي الأسيرين أفيتار دافيد وروم براسلافسكي وقال “إن الجهود متواصلة لإعادة كل الرهائن وستستمر دوما بلا كلل”.

ومن جهتها نقلت هيئة البث العبرية عن عائلات الأسرى أن التخلي عن المحتجزين في غزة سيؤدي إلى خراب ما يسمى “الهيكل الثالث”.

وأضافت أن جميع الأسرى في خطر، مطالبة بالانسحاب من قطاع غزة.

وبدوره قال زعيم “حزب إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان “المختطفون يقبعون في أنفاق حماس والمجتمع الإسرائيلي ممزق، والحكومة التي لا تنقذ أبناءها تعمق الشرخ بالمجتمع ولا يحق لها الوجود”.

في حين نقلت هيئة البث العبرية عن المندوب السابق بالأمم المتحدة جلعاد أردان مطالبه بإنهاء الحرب في غزة بشكل فوري لإعادة المحتجزين، ثم العودة للقتال بعد أشهر.

وللإشارة يُقدر الكيان الصهيوني وجود 50 أسيرا صهيونيا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا كبيرا تسبب في استشهاد الكثير منهم.

“التجويع يحصد أسرى الاحتلال”.. عائلاتهم مرعوبة والقسام تُعلق: “يأكلون مما نأكل”

والسبت، أثار المقطع الذي بثته كتائب الشهيد “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، لأسير صهيوني تبدو عليه أعراض المجاعة، صدمة في الكيان الذي اعتاد رؤية هذه المشاهد على أجساد الفلسطينيين في غزة فقط.

وقالت عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن “الوقت نفد ويجب وقف الجنون والتوصل إلى اتفاق شامل يعيد المخطوفين”.

وقالت والدة الأسير في غزة ماتان تسانغوكر: “666 يوما مضت على انهيار حياتنا ولا نستطيع الاستمرار على هذا المنوال.”

ووتابعت قائلة: “مقاطع الفيديو التي نشرت في اليومين الأخيرين للمخطوفين تمزقنا.”

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الفيديو بالصادم وأنه يعبّر عن مدى الضرر الذي لحق بالأسرى جراء الأزمة الغذائية الحادة في القطاع، لافتة إلى أنه ستكون له تداعيات على اتخاذ القرارات.

وعقّب زعيم المعارضة الصهيوني يائير لبيد على الفيديو قائلاً :”على جميع أعضاء الحكومة مشاهدة فيديو الأسير (أفيتار) ليلًا وأن يحاولوا بعدها النوم وهم يفكرون كيف يحاول النجاة في النفق”.

وأمس الجمعة، نشرت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لأسير صهيوني ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن، وذلك نتيجة استمرار سياسة التجويع الصهيونية في غزة.

وظهر الأسير الصهيوني وهو يجلس على سرير في غرفة ضيقة بينما تظهر عليه علامات المجاعة وسوء التغذية، حيث برزت أضلاعه بشكل حاد نتيجة النقص الشديد في الوزن، في مشهد يعكس جانباً من سياسة التجويع التي يواصل الكيان الصهيوني تنفيذها بغزة.

وقالت القسام في مقطع الفيديو، الذي نشرته على صفحتها بمنصة “تليغرام”، إن هذا الأسير (لم تسمّه) كان “ينتظر أن يخرج بصفقة (تبادل أسرى)”.

وباللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية، قالت “القسام” في مقطع الفيديو إن الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها “يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب”.

وأرفقت مقطع الفيديو بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية نتيجة مواصلة إسرائيل سياسة التجويع.