أسطورة السنغال الحاجي ضيوف: “كمارا يذكرني بجيرارد ولامبارد”

أخبار الكان

عبّر أسطورة الكرة السنغالية السابق الحاجي ضيوف عن إعجابه الكبير بما قدّمه الموهبة لامين كاميرا مع منتخب “أسود التيرانغا” في المباراة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في ساحل العاج.

وأكد الحاجي ضيوف في حديثه لموقع “وي سبورت” السنغالي، الخميس، أنه سعيد للغاية بالهدفين اللذين سجلهما لامين كامارا في شباك منتخب غامبيا، في المواجهة التي انتهت بفوزهم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقال الحاجي ضيوف: “لامين كامارا لاعب جيد للغاية. لعب مع جميع الفئات السنية لمنتخبات السنغال، حتى استطاع التطور وصقل موهبته، والآن أصبح أساسياً في تشكيلة المدرب أليو سيسيه، وأظهر بأنه يريد تحقيق النجاح، وهذا ما فعله في المباراة الأولى”.

وتابع ضيوف قائلاً: “كامارا يلعب كرة القدم جميلة، ويذكرني بأسطورتي منتخب إنكلترا السابقين ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد. لامين لديه القوة البدنية، لكن ما يميزه عن أبناء جيله الحاليين، هو طلب النصائح دائماً من نجوم كرة القدم السابقين، وهذا شيء يحسب له”.

وأوضح ضيوف قائلاً: “أسلوب لعبه وطريقة التسديد والمرواغة والحفاظ على الكرة، تذكرني بما كان يفعله جيرارد ولامبارد مع منتخب إنجلترا أو في “البريمييرليغ”، وبالنسبة لي، فإنني أتوقع رحيل لامين كامارا عن ناديه الفرنسي في الميركاتو الصيفي القادم”.

واختتم الحاجي ضيوف، أسطورة الكرة السنغالية السابق حديثه: “أنصح لامين كامار بالحفاظ على مستواه الرائع، والتمتع بالعقلية الاحترافية التي تجعله مرغوباً من قبل كبار الأندية في أوروبا، لأن إدارة ميتز الفرنسي لن تستطيع الحفاظ عليه، وبخاصة أن العروض ستصل إليه تباعاً، بسبب ما سيفعله مع المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا”.

نجم غانا الجديد محمد قدوس

من بيع المواد الغذائية إلى خطف النجومية في “الكان”

لم تكن طريق المهاجم الغاني، محمد قدوس، مفروشة بالورود نحو النجومية في عالم الساحرة المستديرة، بعدما عانى خلال رحلته الطويلة حتى استطاع أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزه، ولفت أنظار كشّافي الأندية الأوروبية نحوه.

ولد محمد قدوس في العاصمة الغانية أكرا في الثاني من شهر أوت عام 2000، وسط عائلة تعمل بشكل يومي من أجل كسب قوت يومها، حيث كانت والدته تعمل في مجال بيع المواد الغذائية، وهو ما نشأ عليه الطفل الصغير.

وتدخلت جدة محمد قدوس لإقناع والدته مريم بالسماح للطفل الصغير بلعب كرة القدم في حواري العاصمة الغانية أكرا، لكنها اشترطت أن يذهب إلى مدرسته وبعدها يعود لبيع المواد الغذائية حتى يتعلم بشكل جيّد أن الحصول على الأموال ليس بالأمر السهل، وبعدها يذهب للعب برفقة أقرانه، بحسب ما ذكره موقع “لايف بوغر” العالمي.

موهبة قدوس لم تنتظر طويلاً، حيث شاهده أحد كشافي أكاديمية “رايت تو دريم” في العاصمة الغانية أكرا، ليجري ضم الموهبة في عام 2010، حيث قضى معها 6 سنوات، ما جعل إدارة نادي نوردشيلاند الدنماركي ترسل مبعوثاً خاصاً حتى يرسل لها تقارير دورية.

وابتسم الحظ للصغير قدوس الذي وقّع على عقده الاحترافي الأول مع نوردشيلاند الدنماركي، لتنطلق رحلته بشكل رسمي في عام 2018، ويخوض 51 مباراة سجل فيها 14 هدفاً، لتلعب صدفة غريبة في حياة النجم الغاني.

بروز موهبة قدوس في الدنمارك جعل إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي تراقبه، لأنها تريد إيجاد خليفة لنجمها المغربي حكيم زياش، الذي رحل إلى فريق تشلسي الإنكليزي في سوق الانتقالات الصيفية عام 2020.

قدوس لم ينتظر كثيراً حتى وضع بصمته مع نادي أياكس أمستردام، وخلال 3 مواسم سجل النادي فيها 65 هدفاً سجل منها قدوس 17 هدفاً في جميع البطولات المحلية والقارية، الأمر الذي دفع ويستهام يونايتد الإنجليزي إلى إقناعه بمشروعه والحصول على خدماته مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.

وفي الموسم الحالي، أصبح قدوس أحد أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعل الجماهير الغانية تعول عليه كثيراً من أجل التألق برفقة منتخب “البلاك ستارز” في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج.

قدوس لم يتأخر كثيراً حتى يثبت قيمته الفنية الكبرى بعدما سجل هدفين في شباك منتخب مصر، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، ويهدي “البلاك ستارز” أول نقطة في المسابقة القارية، بعد الخسارة المفاجئة أمام الرأس الأخضر (2-1) في المباراة الأولى.

مدرب غينيا الاستوائية:

“اقتربنا من تخطي دور المجموعات.. وهدفنا الفوز أمام الأفيال”

عبّر مدرب منتخب غينيا الاستوائية، خوان ميشا، عن سعادته بعد الفوز الذي حققه بنتيجة 4-2 أمام غينيا بيساو، الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

أشاد، خوان ميشا، بالعمل الذي قام به لاعبوه لتحقيق هذا الفوز الرائع قائلاً: “أنا سعيد للغاية، لقد حققنا فوزا كاملا، وأريد أن أهنئ منتخبنا، لعبنا بمستوى جيّد وحققنا فوزا مرضيا”.

ويعتزم مدرب عينيا الاستوائية، مواصلة العمل مع لاعبيه للظهور بوجه أفضل خلال النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا: “أعتقد أن اللاعبين لديهم التزام مع غينيا الاستوائية، وأقول لهم إن عليهم التصرف بشكل جيّد لأننا ممثلون لبلدنا وعلينا أن نعطي بلدنا صورة جيّدة وسنواصل العمل من أجل التقدّم، وأن نكون في المستوى المثالي، نحن نعلم أنها منافسة كبيرة، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل مما نفعله الآن”.

واختتم، خوان ميشا حديثه بأن منتخب بلده اقترب أكثر من تجاوز دور المجموعات: “وضعنا قدماً واحدة في دور ثمن النهائي، لكن علينا التفكير في المباراة القادمة أمام كوت ديفوار سندخل هذا اللقاء بنفس القوة ونفس الرغبة في تحقيق الفوز”.

مدرب غانا: “كنا نستحق الفوز على مصر.. والجميع يشعر بالإحباط”

عبّر المدير الفني الأيرلندي للمنتخب الغاني، كريس هويتون، عن حزنه من نتيجة مباراة فريقه أمام مصر، التي أقيمت سهرة الخميس الفارط ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وأكد هويتون، خلال تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أن فريقه سيواصل العمل من أجل الفوز على موزمبيق في الجولة الثالثة من بطولة كأس إفريقيا، موضحاً أن الأمل ما زال موجودا للتأهل إلى الدور المقبل.

وأشار المدير الفني للمنتخب الغاني إلى أن فريقه كان يستحق الفوز على مصر بعد الأداء الجيّد الذي قدّمه، موضحاً أن الجميع يشعر بالإحباط بسبب النتيجة، والأخطاء التي ارتكبها اللاعبون كلفتهم عدم الحصول على الثلاث نقاط كاملة.

واختتم هويتون تصريحاته قائلاً: “لم يُعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا نحن نستعد لمباراة صعبة أمام موزمبيق، لقد تمت الحسابات بالفعل، نحن بحاجة إلى انتصار لتحقيق حُلمنا، أنا أعلم أنه يمكننا القيام بذلك”.

مكافأة مالية لمنتخب ناميبيا بعد الفوز التاريخي على تونس

أعلن رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم، روبرت شيموشيلي، بالتعاون مع إحدى الشركات الراعية للاتحادية المحلية،

عن صرف 150 ألف دولار ناميبي حوالي 7 آلاف دولار أمريكي لكل لاعب بعد الفوز التاريخي على تونس بنتيجة (1-0)، في مقابلة تدخل لحساب الجولة الأولى (المجموعة الخامسة) في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 الجارية بكوت ديفوار (13 جانفي 11 فيفري).

وسجل هدف الفوز لمنتخب ناميبيا المهاجم ديون هوتو في الدقيقة الـ88، مستغلا هفوة في دفاع تونس، ليحقق بذلك المنتخب الناميبي أول فوز له في تاريخ مشاركاته الأربعة في نهائيات العرس الإفريقي.

وقال شيموشيلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الناميبي لكرة القدم: ” لقد تركتم عائلاتكم من أجل هذه المهمة، وضعتم كل تركيزكم في البطولة، لكي تجعلوننا فخورين، الشعب الناميبي يشكركم على صناعة التاريخ”.

وحثّ رئيس الاتحاد كل الجماهير القادرة على مساندة منتخبها بأي وسيلة ممكنة أن لا تتأخر عن ذلك، لكي يتمكّن المنتخب من تحقيق نتائج إيجابية أخرى في هذا العرس القاري.

“الكاف” يشيد بمستوى مصطفى محمد مع مصر

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، بالمستوى الذي قدّمه النجم المصري مصطفى محمد، خلال مواجهة غانا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتعادل المنتخب المصري أمام غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما الخميس الفارط على ملعب “فيلكس أوفوي بواني”، في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وسجل لمصر مرموش ومصطفى محمد، وسجل هدفي غانا محمد قدوس.

وكتب الحساب الرسمي لـ”الكاف” على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “من أي مكان في الملعب، مصطفى محمد يستطيع التسجيل! هدّاف من طراز رفيع”.

ويتواجد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، ضمن ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية برصيد هدفين، حتى الآن، بواقع هدف بمرمى منتخب موزمبيق وهدف مرمى منتخب غانا.

وتصدر إيمليو نسووي، مهاجم منتخب غينيا الاستوائية جدول ترتيب مسابقة كأس الأمم الإفريقية برصيد 3 أهداف.

مدرب موزمبيق: “مواجهة غانا بمثابة نهائي.. ليس لدينا خيار سوى الفوز”

عبّر كوندي شيكينيو، المدير الفني لمنتخب موزمبيق، عن حزنه الشديد عقب الهزيمة أمام منتخب الرأس الأخضر، وصعوبة المنافسة على التأهل للدور المقبل من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح كوندي شيكينيو، المدير الفني لمنتخب موزمبيق خلال تصريحات إعلامية للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قائلا: “إنهم يستحقون انتصارهم لقد تسبّبوا لنا في الكثير من المشاكل إنهم لاعبون سريعون وفنيون للغاية ويقدمون أنفسهم بسرعة كبيرة، ومن جانبنا، افتقرنا إلى الطاقة”.

وعن المواجهة المقبلة أمام غانا، قال مدرب موزمبيق: “وستكون هذه أول مباراة نهائية لنا، نحن في مواجهة الجدار وليس لدينا خيار سيتعين علينا تحقيق الفوز ولن يكون الأمر سهلا لأن الغانيين سيريدون نفس الشيء مثلنا”.

وفاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره منتخب موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب “فيلكس أوفوي بوانيي” في مدينة أبيدجان، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، ليحسم منتخب كاب فيردي أول بطاقات التأهل لدور الستة عشر من البطولة.

بهذه النتيجة، يحسم منتخب الرأس الأخضر تأهله لدور الستة عشر بأمم إفريقيا 2023، بعدما جاء متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين ثم منتخبي غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس إفريقيا 2024

بلغ منتخب الرأس الأخضر ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بفوزه الكبير على موزمبيق بنتيجة 3-0 الجمعة، على ملعب “فليكيس أوفويت بوانيي” في أبيدجان، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل مهاجم رايو فايكانو الإسباني، بيبي، الهدف الأول في الدقيقة الـ32 ومهاجم فاتح كاراغومروك التركي، ريان مينديش، سجل الهدف الثاني بالدقيقة الـ51 ولاعب وسط كراسنودار الروسي، كيفن بينا، أحرز الهدف الثالث بالدقيقة الـ69.

ورفع منتخب الرأس الأخضر بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط أمام مصر (نقطتان) وغانا (نقطة) ولا يمكن اللحاق به حسابيًا، ما يعني ضمانه للتأهل في المركز الأول، بينما تجمّد رصيد موزمبيق عند نقطة واحدة.

وبهذا الفوز والتأهل، يكون الرأس الأخضر الذي يخوض البطولة للمرة الرابعة (2013-2015-2021)، صعد للمرة الثالثة بعد 2013 و2021. فيما أبقت الهزيمة على رقم سلبي لموزمبيق؛ إذ بقي من دون فوز على الإطلاق في 14 مباراة (3 تعادلات و11 هزيمة) خلال خمس مشاركات.

مدرب الرأس الأخضر: “لم أستقر على تغيير التشكيل أمام مصر”

صرح بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، أنه سعيد للغاية عقب الفوز على موزمبيق والتأهل الى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بالعلامة الكاملة.

وقال بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر خلال تصريحات إعلامية للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قائلا: “أنا فخور جدا بلاعبي منتخبنا لقد طبّقوا التعليمات بشكل مثالي، ما يجعلني أكثر فخرا هو سلوكهم على أرضية الميدان، عندما يفقد أحدهم الكرة يلتقطها آخر أحببت رؤية هذا التضامن كان لاعبونا حتى بعد الهدف الثالث يريدون التسجيل هذه هي الروح التنافسية التي أحبها”.

وتابع المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر حديثه عقب تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا قائلا: “لم نرغب في الدخول في الحسابات إنه انتصار يفيدنا كثيرا خاصة من أجل الثقة بخصوص السؤال الشهير هل سأغيّر التشكيلة أمام مصر؟ سنرى نقاط القوة التي يجب أن نجنبها وسيكون لديكم إجابة أوضح بعد فترة”.

وكان فاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره منتخب موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب “فيلكس أوفوي بوانيي” في مدينة أبيدجان، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، ليحسم منتخب كاب فيردي أول بطاقات التأهل لدور الستة عشر من البطولة.

بهذه النتيجة، يحسم منتخب الرأس تأهله لدور الستة عشر بأمم إفريقيا 2023، بعدما جاء متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم منتخبي غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

نجم الرأس الأخضر ريان مينديز:

“أكملنا مهمتنا الأولى في التأهل قبل مواجهة الفراعنة”

أشاد ريان مينديز، لاعب منتخب الرأس الأخضر، بالدعم الجماهيري في مواجهة موزمبيق، التي حسمها لصالحه بنتيجة 3-0، قائلا: “جماهيرنا دعمتنا طوال اللقاء وشعرنا أننا نلعب على أرضنا، ولم نخيّب آمالهم وأردنا بأي ثمن تأكيد فوزنا أمام غانا وقبل كل شيء التأهل للدور التالي”.

وأوضح ريان مينديز، خلال تصريحات إعلامية للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قائلا:” نحن أول بلد تأهل إنه مصدر ارتياح كبير لقد أكملنا للتو مهمتنا الأولى الآن سنرتاح قبل المباراة القادمة”.

وكان حصد ريان مينديز، لاعب منتخب الرأس الأخضر، جائزة رجل المباراة أمام موزمبيق عقب التألق في اللقاء وأحرز هدف وذلك عقب اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفاز منتخب الرأس الأخضر على نظيره منتخب موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب “فيلكس أوفوي بوانيي” في مدينة أبيدجان، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، ليحسم منتخب كاب فيردي أول بطاقات التأهل لدور الستة عشر من البطولة.

وسيواجه منتخب الرأس الأخضر، نظيره منتخب مصر، غدا الاثنين في ملعب “فيليكس هوفويت بويني”.

السنغال يهزم الكاميرون ويضمن تأهله للدور ثمن النهائي

تأهل منتخب السنغال إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بعد فوزه، مساء أول أمس الجمعة، بنتيجة 3-1 أمام الكاميرون في الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة من البطولة المقامة فعالياتها حاليًا بكوت ديفوار.

وأقيمت المواجهة بملعب “تشارلز كونان باني” بمدينة ياموسوكرو الإيفوارية، بحضور بعض الشخصيات الكروية المعروفة في كرة القدم الإفريقية، وأبرزهم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

والتقى المنتخبان 4 مرات سابقة في كأس أمم إفريقيا، وتمكن كل منتخب من الفوز على الآخر في مناسبة واحدة، بينما تعادلا في مرتين اثنتين.

وبفوز “أسود التيرانغا” باللقاء، أصبحت الكفة تميل لمصلحتهم في تاريخ مبارياتهم ضمن “الكان” بامتلاكهم فوزين اثنين، مقابل انتصار واحد من نصيب “الأسود غير المروضة”، مع تعادل المنتخبين في مباراتين اثنتين.

وكان منتخب السنغال هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول في المواجهة التي لعبها أمام نظيره الكاميروني في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2024.

ودخل منتخب “أسود التيرانغا” المواجهة بقوة، وهدد مرمى المنافس، وتمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ16 من المباراة عبر لاعبه إسماعيلا سار.

وواصل منتخب السنغال التحكم في مجريات الشوط الأول، دون اتخاذ “الأسود غير المروضة” ردة فعلٍ تُذكر، لتنتهي المرحلة الأولى بتفوق المنتخب السنغالي بهدف دون مقابل.

ولم يختلف الوضع في الشوط الثاني عن الأول، حيث واصل “أسود التيرانغا” تقديم عروضهم الجيّدة في المباراة أمام عجز الكاميرون عن القيام بأي محاولة محققة للتسجيل.

وظل منتخب السنغال يسيّر أطوار اللقاء إلى غاية نجاحه في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ71 بجهود لاعبه حبيب ديالو بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية من زميله إسماعيلا سار.

ورغم تسجيل منتخب الكاميرون هدف تذليل الفارق في الدقيقة الـ83 عبر مدافعه جان شارل كاستيليتو، فإن منتخب السنغال رد عليه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ90+5 عن طريق نجمه ساديو ماني، ليحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة.

وبعد تحقيقه فوزين اثنين أمام غامبيا والكاميرون على التوالي، وتسجيله ستة أهداف في هذين المواجهتين، مقابل تلقيه هدفًا واحدًا فقط، ينتظر أن يخوض منتخب السنغال مباراته الثالثة في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2024 يوم الثلاثاء المقبل أمام غينيا.

إسماعيلا سار أفضل لاعب في مباراة السنغال والكاميرون

حصد إسماعيلا سار، لاعب منتخب السنغال جائزة رجل المباراة أمام الكاميرون عقب اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” له، بعد تألقه وإحرازه هدف ساهم في تأهل بلاده الى دور الـ16 من عمر البطولة.

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره الكاميرون بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في كأس أمم إفريقيا 2023، والتي يستضيفها ملعب “شارليس كونان باني”، في مدينة ياموسوكرو.

وأحرز إسماعيلا سار هدف التقدّم لصالح منتخب السنغال الأول بالدقيقة الـ16 من زمن المباراة، ثم أضاف حبيب ديالو، الهدف الثاني في شباك منتخب الكاميرون بالدقيقة الـ71 من زمن اللقاء. فيما قلص جان شارل كاستيليتو، النتيجة للكاميرون بالدقيقة الـ83 من زمن اللقاء، فيما اختتم ساديو ماني ثلاثية السنغال في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويتربع منتخب السنغال، على صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على نظيره منتخب جامبيا، بثلاثية نظيفة، بينما يمتلك المنتخب الكاميروني، نقطة واحدة، بعد تعادله مع نظيره منتخب غينيا، بهدف لمثله، ليأتي في المركز الثالث بجدول الترتيب.

أليو سيسيه: “أهنئ اللاعبين بالفوز.. ويجب أن نبقى مركزين”

أعرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق لاعبيه التأهل إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، عقب الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة 3/1، في ملعب “شارلز كونان باني” بياموسوكرو.

وقدّم أليو سيسيه التهنئة للاعبيه عقب الانتصار بثلاثية أمام المنتخب الكاميروني خلال تصريحات إعلامية قائلا: “أهنئ اللاعبين لأنهم قدّموا مباراة كبيرة، لقد نفذوا التعليمات، وكل النصائح التي قدّمتها لهم”.

وشدّد أليو سيسيه على لاعبيه بضرورة إبقاء التركيز عالي في بقية المشوار بدءا من اللقاء الثالث في دور المجموعات الذي سيواجه فيه منتخب غينيا، وذلك رغم تحقيق التأهل إلى الدور المقبل، قائلا: “تبقى مباراة أمام غينيا في دور المجموعات هي مهمة أيضا يجب أن نبقى مركزين، خضنا مباراتين في المنافسة، حتى الآن، وتبقى 5 من أجل الوصول إلى الهدف المسطّر”.

واختم أليو سيسيه حديثه قائلا: “عندما نحمل ألوان المنتخب الوطني نكون محفزين، ونفكر في السنغاليين الموجودين عبر العالم كله”.

سونغ: “السنغال استحقت الفوز.. ومباراتنا المقبلة نهائي بالنسبة لنا”

علّق ريغوبرت سونغ، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، على الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السنغال قائلا: “أسود التيرانغا كانوا خلال المباراة أقوى من “الأسود غير المروضة”، وهو الأمر الذي جعلهم يحققون الفوز وعندما تكون هناك هزيمة يجب أن نتحمّل المسؤولية، وعليه، يجب الاعتراف أن السنغال كانت أفضل منّا في المباراة”.

وتابع سونغ: “السنغال كانت أقوى منا، لاعبوهم في أماكنهم على أرضية الميدان، لقد استحقوا فوزهم، من جهتنا نملك لاعبين شبان في المنتخب، وهم في بداية تجربتهم”.

إلى ذلك، قال سونغ: “أظن أن اللاعبين قاموا بكل ما في وسعهم خلال اللقاء وتفاصيل صغيرة صنعت الفارق في المباراة، ويجب أن نعترف أن المنافس كان أفضل منا”.

وأضاف المدير الفني لمنتخب الكاميرون: “أنا متفائل دائما، ما دام هناك مباراة أخيرة، لا توجد حسابات نقوم بها، المباراة القادمة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة لنا، وأنا أعرف أننا سنتأهل إلى الدور الثاني”.

تفاؤل في منتخب مصر بخصوص إصابة صلاح

باتت إصابة محمد صلاح في مباراة غانا يوم الخميس الماضي، وفترة غيابه عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024، الشغل الشاغل لجماهير “الفراعنة”، لما يمثّله نجم في حجمه لمنظومة المنتخب بصفة عامة.

وفي هذا السياق، أكّد طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، أنّ إصابة محمد صلاح ومدة العودة ستتحدّد بعد خضوع اللاعب لفحوص طبية، لتحديد مدى قدرته على اللعب في مباراة الرأس الأخضر المقررة غدا الاثنين، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا.

وحدثت إصابة محمد صلاح، (31 عامًا)، بعد التحام مع مدافعي غانا، في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بلقاء الجولة الثانية على ملعب “فيليكس أفوات بوانيي” في أبيدجان والذي انتهى 2-2، وظلّ مستلقيًا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألمًا وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه اليسرى.

وأفاد طبيب المنتخب المصري، محمد أبو العلا، بأنّ “إصابة محمد صلاح ستجبر اللاعب على الخضوع لفحوص طبية لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الرأس الاخضر من عدمها”.

وبدا أنّ اللاعب يسير بشكل طبيعي في مقر إقامة المنتخب المصري في أبيدجان الجمعة، وكان البرتغالي روي فيتوريا، مدرب مصر، قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إنّه يعتقد بأن إصابة محمد صلاح ليست خطيرة.

وشكّلت إصابة محمد صلاح، منعطفًا كبيرًا في اللقاء؛ إذّ استغلته غانا أحسن استغلال فأحرز نجمها محمد قدوس هدف التقدم لـ”النجوم السوداء” بعد ثوانٍ قليلة، كما حرّر بشكل واضح لاعبي منتخب مصر من الضغوط، فقدّموا شوطًا رائعًا تعادلوا فيه مرتين وكانوا قريبين من تسجيل هدف الفوز في كثير من الأوقات.

وكان صلاح (53 هدفًا في 94 مباراة دولية) أنقذ بلاده من الهزيمة أمام موزمبيق في المباراة الافتتاحية بعدما سجّل ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وتحتاج مصر للفوز من أجل ضمان الصعود أو تفادي الخسارة على الأقل، وانتظار نتائج ثوالث المجموعات للصعود ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث إلى ثمن نهائي “الكان”.

ويضمن متصدرو كل مجموعة وأصحاب المركز الثاني التأهل مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتأهل أيضًا أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الستة إلى الأدوار الإقصائية.

أوسيمين يتلقى انتقادات حادة من طرف الإعلام النيجيري

تلقى النجم فيكتور أوسيمين انتقادات حادة من قبل وسائل الإعلام النيجيرية، بعد الانتصار الصعب لـ”النسور الخضراء” على منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية.

ورغم أن فيكتور أوسيمين سجل هدف التعادل ضد منتخب غينيا الاستوائية (1-1) في الجولة الأولى من المسابقة القارية، لكن وسائل الإعلام النيجيرية وجّهت إليه سهام الانتقادات، بسبب فشله في تسجيل الفرص المحققة التي لاحت أمامه في اللقاء ضد كوت ديفوار، وفق ما ذكره موقع “إفريقيا سبورتس”.

وتعود الانتقادات الحادة التي يتعرض لها فيكتور أوسيمين لكونه الحاصل على جائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعب في القارة الإفريقية لعام 2023، بالإضافة إلى أنه أغلى لاعب قيمة تسويقية في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار (116 مليون يورو).

وأهدر فيكتور أوسيمين فرصة تسجيل هدف محقق أمام غينيا الاستوائية، وعاد إلى ممارسة هوايته مرة أخرى ضد كوت ديفوار، بعدما فشل في وضع الكرة في شباك الحارس، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام المحلية في بلاده إلى اتهامه بشكل مباشر بأنه ناجح مع نادي نابولي وفاشل مع منتخب نيجيريا.

ولا يمر فيكتور أوسيمين بأفضل أحواله مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية، لأن جماهير منتخب “النسور الخضراء” وضعت آمالها على مهاجم نادي نابولي الإيطالي، من أجل إعادة لقب المسابقة القارية الغائب عن خزائن المنتخب منذ سنوات طويلة.

ويعد فيكتور أوسيمين أحد أهم نجوم منتخب نيجيريا، بسبب ما فعله خلال الموسم الماضي مع نادي نابولي، عندما قاده إلى تحقيق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد غياب دام 33 عاماً، حيث تريد الجماهير من مهاجمها أن يفعل مع “النسور الخضراء” نفس ما قدمه مع فريقه في “الكالتشيو”.

يذكر أن منتخب نيجيريا استطاع جمع 4 نقاط حتى الآن في منافسات المجموعة الأولى، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدف لمثله، وخطف الانتصار من منتخب ساحل العاج بهدف من دون رد.

غينيا تفوز على غامبيا وتخطف وصافة المجموعة الثالثة

حقق منتخب غينيا الفوز على نظيره منتخب غامبيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما سهرة الجمعة على ملعب “شارليس كونان باني” في مدينة ياموسوكرو، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وأحرز أغوبو كامارا، مهاجم منتخب غينيا، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة عقب تسديدة قوية لتسكن شباك حارس مرمى منتخب غامبيا.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب غينيا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب السنغال المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب جامبيا جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وجاء أحداث المباراة ضعيفة بين لاعبي منتخبي غينيا وغامبيا في الشوط الأول، بينما جاء الشوط الثاني مغايرا تماما، حيث شهدت بعض الهجمات الخطيرة، وتمكّن أغوبو كامارا، مهاجم منتخب غينيا من إحراز هدف اللقاء الوحيد.