أسطورة الكرة السويسرية يعلّق قبل مواجهة المنتخب الجزائري

قال أسطورة الكرة السويسرية، ستيفان شابويزا، إن مواجهة سويسرا والجزائر، ستحسم وفقا لما سيقدمه اللاعبون على ارضية الميدان.

ويرى الدولي السويسري السابق، أن حظوظ المنتخبين في المواجهة المرتقبة متساوية.

وأضاف شابويزا في تصريحات لموقع “أفريكا فوت”: “إذا قدما مباراة كبيرة فسنحقق التأهل، وأعتقد أن المنتخب الجزائري ينظر إلى المباراة بنفس الطريقة”.

وأمد الدولي السويسري السابق أن المنتخب الجزائري يضم عناصر مميزة على الصعيد الفردي، إلى جانب امتلاكه قوى جماعية، تجعله منافسا صعبا عندما يكون في أفضل مستوياته.

وقلّل شابويزا من تأثير معرفة بيتكوفيتش بخبايا الكرة السويسرية، وقال في هذا السياق: ” اليوم لم يعد المدرب بحاجة لمعرفة المنافس شخصيا في ظل تطور التكنولوجيا وتحليل الفيديو، فكل المنتخبات أصبحت تملك أدق المعلومات عن المنتخبات الأخرى”.