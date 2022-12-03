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رياضة

أسطورة الكرة “بيليه” في وضعية صحّية حرجة

الشروق الرياضي
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أسطورة الكرة “بيليه” في وضعية صحّية حرجة
الأرشيف
البرازيليون وعشّاق بيليه يحبسون أنفاسهم هذه الأيّام.

يمرّ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بِوضعية صحّية حرجة، كما ذكرته تقارير صحفية محلّية، السبت.

ويُعاني بيليه (82 سنة) من آلام ورم في القولون، استدعى نقله إلى المستشفى، والعلاج منذ شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة “فولها” البرازيلية أن متاعب بيليه ما زالت مُستمرّة رغم العلاج المُكثّف.

وكان أنصار منتخب البرازيل قد تضامنوا مع بيليه سهرة الجمعة، لمّا علّقوا لافتة كبيرة في المدرجات عليها صورة أسطورة كرة القدم. وذلك خلال مباراة منتخبهم الوطني والكاميرون، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وأبدت السلطات الرياضية القطرية تعاطفا على طريقتها الخاصّة مع بيليه، كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

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