أسطورة منتخب إيطاليا السابق يشيد ببن ناصر

الإعلان عن تجديد عقده مع ميلان مسألة وقت فقط

تتوالى شهادات الإعجاب والثناء على الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، بالنظر للمستويات الكبيرة التي قدمها مع النادي اللومباردي في الفترة الماضية، وعلى وجه التحديد بعد عودته من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، حيث خرج من الدور الأول للبطولة مع المنتخب الجزائري.

وانضم الأسطورة التدريبية لنادي ميلان وكرة القدم الإيطالية، أريغو ساكي، إلى قائمة المشيدين بإسماعيل بن ناصر، بعد أن أسهم الأخير في الفوز المهم على نادي نابولي (0-1)، الأحد الماضي، على ملعب دييغو مارادونا، في الجولة 28 من الدوري الإيطالي، وقيادته لميلان لتصدر جدول ترتيب الكالتشيو.

وقال مدرب منتخب إيطاليا الأسبق في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت ” الإيطالية، ردّا على سؤال متعلق باللاعبين الذين أثاروا إعجابه في مباراة نابولي وميلان: “من أعجبني أكثر في ميلان..؟ لاعبين قبل كل شيء: لياو وهيرنانديز”، مضيفا: “يبدو أن لياو لديه دراجة نّارية، بينما يركب الآخرون درّاجة هوائية. إنه يتحرك بسرعة كبيرة وبسهولة مذهلة”، وتابع: “هناك أيضا ثيو هيرنانديز، فعندما يكون لائقا بدنيًا، يكون جيدًا حقًا. إنّه كالثور لديه القوة والقدرة على التحمل وهو لا يستسلم أبدًا”، قبل أن يتنقل أسطورة ميلان للإشادة بنجم منتخب الجزائر، وصرح: “كما أنني أحب بن ناصر حقّا”، وأردف: “إنه لاعب ممتاز ورائع في مرحلة الضغط على المنافس، كما أنه يملك مهارة عالية في بناء اللعب”.

ويمر بن ناصر بفترة زاهية حاليا، حسب عديد المتابعين ووسائل الإعلام الإيطالية، بدليل أنه اختير رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي، الأولى كانت أمام انتر ميلان في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، والثانية أمام نابولي في الدوري الإيطالي، وتوقعت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية أن يتم الإعلان عن تجديد عقد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مع ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل العقد الجديد، مشيرة أن تأخر إدارة ميلان في ترسيم هذا الاتفاق مرتبط بالرزنامة المكثفة للنادي الإيطالي مؤخرا.

وتضمن العقد الجديد لنجم نادي أمبولي الإيطالي السابق، التمديد لعامين إضافيين أي إلى غاية صيف عام 2026 (العقد الحالي ينتهي صيف عام 2024)، مع رفع راتبه من 1.5 مليون يورو إلى 3.2 مليون يورو، دون احتساب المكافآت المتعلقة بالأداء الفردي والنتائج.