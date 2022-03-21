أسطورة منتخب إيطاليا يشيد ببن ناصر ويصفه باللاعب “السوبر”

يدخل تربص "الخضر" بمعنويات عالية قبل مواجهة الكاميرون

رسم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، خطة تتويج النادي اللومباردي بلقب الدوري الإيطالي “السكوديتو” لأول مرة منذ عام 2011، بعد أن بات من أبرز المرشحين للعودة إلى منصات التتويج على بعد ثماني مراحل فقط من اختتام الدوري الإيطالي، حيث يحتل الصدارة برصيد 66 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الوصيف نابولي و6 نقاط عن الانتر صاحب المركز الثالث (تنقصه مباراة).

وكان بن ناصر قاد ميلان للفوز على مُضيفه كالياري (0-1)، السبت الماضي، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 30 من الدوري الإيطالي، وقدّم الجزائري أداء جيّدا في المباراة، وسجّل هدفا من تسديدة قوية، ليؤكد المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ عودته من كأس أمم إفريقيا للأمم، ما جعل منه أكثر لاعبي “الخضر” جاهزية لفاصلة المونديال، وهو الذي سيدخل التربص الخاص بمواجهة الكاميرون، اليوم، بمعنويات عالية.

ولم يتردد أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، فرانكو باريزي، في الاحتفال بفوز نادي ميلان على كالياري واقترابه من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، كما أشاد بنجم المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، الذي يقدم، حسب المتابعين، أفضل مستوياته مع النادي اللومباردي في الفترة الماضية، ونشر المدافع التاريخي لميلان تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد مباراة كالياري ميلان، علق فيها على الفوز بالقول: “يا لها من روح عالية..والسوبر بن ناصر”، في إشارة إلى الهدف الرائع الذي سجله النجم الجزائري والمستويات الكبيرة، التي قدمها في المباراة، وحظي بن ناصر بإشادة واسعة من وسائل الإعلام الإيطالية، التي اختارته رجل المباراة، في تأكيد على استعادته لمستوياته المعروفة في الفترة الأخيرة، حسب المحللين، علما أنه اختير رجل المباراة 3 مرات في الأربع مباريات الأخيرة لنادي ميلان.

من جهته، قال نجم “الخضر” في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت”، ردا على سؤال بخصوص حسمه لفوز ميلان: “أنا لاعب حاسم لميلان..؟ .أعتقد أننا جميعًا حاسمون. أنا سعيد جدًا لأنني ساعدت الفريق”، مضيفا: “إذا كان بإمكاني مساعدة الفريق بتسجيل بعض الأهداف، فسأفعل ذلك، فعلتها اليوم (السبت في لقاء كالياري) وأنا سعيد من أجل الفريق”، وتابع بن ناصر الحديث عن أهمية الفوز بغض النظر عن الأداء، وصرح بهذا الشأن: “صحيح أننا ربما لا نسجل الكثير من الأهداف، لكننا نفوز”، وأردف: “بعد ذلك نحن نسعى لتقديم أداء أفضل في كل مباراة. (1-0) هو انتصار، إنه ثلاث نقاط لذا فهو نفس الشيء بالنسبة لنا. أعتقد أننا جميعًا نريد الفوز بنتائج أكبر، لكن حتى هذا (الفوز على كالياري) جيّد”.

ورفض لاعب الوسط الموهوب الإفراط في الحماسة والثقة الزائدة بخصوص اقتراب نادي ميلان من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد أن وصل الفارق إلى 6 نقاط عن الغريم انتر، وأكد: “نحن ندرك جيّدا بأن أهم شيء هو النهاية”، وأضاف: “حاليا لا يمكننا الحديث كثيرا، علينا التحلي بالتواضع ومضاعفة العمل من أجل تقديم أفضل ما لدينا”.