أسطول الجوية الجزائرية جاهز للحج والعطل الصيفية

فرق الصيانة تنهي إصلاح 11 طائرة توقفت بسبب كوفيد-19

أنهت الفرق التقنية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية صيانة 11 طائرة توقفت عن النشاط خلال جائحة كوفيد-19، وذلك تزامنا مع انطلاق حج 2023 وموسم العطل بعودة مئات الآلاف من المغتربين تحسبا لموسم الاصطياف.

وأفادت مصادر بالجوية الجزائرية على صلة بالملف لـ”الشروق” بأن عمليات الصيانة انتهت تقريبا بشكل كامل بالنسبة للطائرات الـ11 التي توقفت عن النشاط خلال جائحة كوفيد-19 واستدعى الأمر إخضاعها لعمليات صيانة دقيقة، مشيرة إلى أن العملية تمت بسواعد وكفاءات جزائرية، بهدف جعل الأسطول في حالة جاهزية تامة وتمكينه من التحليق.

ومن بين المعوقات التي واجهت عمال الصيانة – وفق نفس المصادر- ما تعلق بتوقيف شراء قطع الغيار في فترة كورونا رغم الأسعار المغرية في تلك الفترة، وهو الأمر الذي أثر كثيرا على عمليات الصيانة، موضحة أن الأمر تم تداركه مؤخرا شيئا فشيئا وعادت الأمور إلى طبيعتها.

كما واجه فرع الصيانة خلال الفترة الماضية، نقصا في التعداد في ظل مغادرة العديد من المهندسين والتقنيين الذين تقاعدوا، ما تسبب في فقدان رصيد معتبر من الخبرة الميدانية في مجال صيانة الطائرات، رافقه استمرار تجميد التوظيف في هذا الفرع، فضلا عن وفاة العديد من المهندسين والتقنيين متأثرين بجائحة كوفيد، ومع ذلك تمكن من الانتهاء من عمليات الصيانة تزامنا مع بداية موسم الحج والعطل الصيفية التي تتميز بعودة المغتربين من مختلف دول العالم.

من جهة أخرى، أفاد مدير الاتصال بالجوية الجزائرية، أمين أندلسي، في تصريح لـ”الشروق”، بأن القسم رفع تحديا كبيرا من خلال عملية صيانة الطائرات التي توقفت عن النشاط خلال جائحة كوفيد-19، واستطاع أن يجعل كافة الأسطول في حالة جاهزية وقادرا على التحليق.

وأوضح أندلسي أن نجاح تحدي قسم الصيانة جاء في مرحلة خاصة تتزامن مع بداية فترة الذروة سواء من خلال موسم الحج أو العطل الصيفية، ما سيسمح للشركة باستغلال الطائرات بشكل تام.

وأشار أندلسي إلى أن قسم الصيانة ومنذ إنشائه وهو ينجح في رفع التحديات الكبيرة، موضحا أن بلدانا عديدة أوربية وإفريقية تقوم بإصلاح طائراتها لدى قسم الصيانة للجوية الجزائرية، بينما أبدت أخرى اهتماما للتعاقد معه.