أسطول الصمود.. آخر المستجدات بشأن ترحيل بقية الوفد الجزائري

الشروق أونلاين
كشف القائمون على أسطول الصمود المغاربي، اليوم الإثنين، آخر المستجدات بشأن ترحيل بقية الوفد الجزائري المشارك في المبادرة، والذي تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من المياه الإقليمية لغزة نهاية الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان نشرته إدارة الأسطول عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “يعلم الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود أنّه سيتم اليوم ترحيل 170 مشاركًا من الجنسيات الأوروبية إلى اليونان، ويتبقى 167 مشاركًا من الأسطول”.

وأضاف: “نرجّح أنّه سيقع غدًا، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، ترحيل جميع المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود وعددهم خمسة عشر (15) شخصًا، رفقة المشاركين من جنسيات أخرى تشمل الجزائر، المغرب، الكويت، ليبيا، الأردن، باكستان، البحرين، تركيا، وسلطنة عمان، وذلك إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين”.

وليلة الأربعاء 1 أكتور الجاري، اعترضت قوات الاحتلال الصهيوني، سفينة “دير ياسين” الجزائرية المشاركة في أسطول الصمود المغاربي المتجه نحو غزة، وتم اقتياد الطاقم إلى ميناء أسدود، كما وقعت سفينة “أمستردام سلطان” في قبضة الصهاينة أيضا يوم الخميس 2 أكتوبر.

