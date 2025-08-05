أسطول بحري من 44 دولة لكسر الحصار عن غزة

أعلن تحالف “أسطول الصمود العالمي”، في ندوة صحفية عقدها يوم أمس الإثنين، 4 أوت، بتونس، عن جمع مشاركين من أكثر من 44 دولة استعدادًا لإطلاق أسطول بحري لكسر الحصار عن غزة.

ووفقا للبيان الذي عقب الندوة، والذي تحصلت “الشروق أونلاين” على نسخة منه، يهدف التحالف إلى “كسر الحصار غير القانوني” الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، و”تسليط الضوء على التواطؤ الدولي في الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.

ومن المتوقع أن تنطلق عشرات القوارب المدنية نحو غزة في نهاية هذا الصيف وهذا بمشاركة وفود من أكثر من 44 دولة، حيث سيكون الانطلاق الرئيسي من إسبانيا في 31 أوت، تليه انطلاقات أخرى من تونس ودول أخرى في 4 سبتمبر.

إقرأ أيضا – “أول ما تعلمته بالعربية: قصف واحتلال”… مسيرة مرسيليا من أجل فلسطين

ووفقا لما أكده “صمود نوسانتارا”، وهي التحالف القادم من جنوب شرق آسيا، سيكون رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الراعي الرسمي للأسطول، وسيعطي إشارة انطلاق القافلة الإقليمية في 23 أوت.

وشدد المنظمون على أن أي اعتراض من قبل قوات الاحتلال سيُعد عملًا من أعمال القرصنة، كما أعلنوا أن الأسطول سيحمل إلى جانب المساعدات، أطباء، محامين، صحفيين، نشطاء وفنانين، جميعهم يبحرون لإظهار تضامنهم مع غزة، وإيصال رسالة: “أنتم لستم وحدكم”، وفقا لذات البيان.