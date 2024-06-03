أسطول من الصهاريج لتزويد المواطنين بمياه الشرب في تيارت

وزير الداخلية يبشر بتحسين الوضعية خلال 15 يوما فقط

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد الاثنين بتيارت، أن وضعية توفير مياه الشرب بعاصمة الولاية ستتحسن “في غضون أسبوعين أي بحلول عيد الأضحى المبارك بفضل الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها”.

وأبرز الوزير في تصريح للصحافة في إطار زيارة عمل إلى ولاية تيارت رفقة وزير الري طه دربال أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية قصوى لتلبية انشغالات المواطنين ولهذا أوفدنا لتدعيم المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية في الميدان”.

وأشار مراد في هذا الصدد إلى مجموعة من الإجراءات التي سيتم تفعيلها وتتعلق بتقليص آجال إنجاز مشروع ربط مدينة تيارت انطلاقا من الحوض المائي الشط الشرقي، وذلك من خلال تعزيز الورشات لتسليمه قبل نهاية شهر يونيو الحالي، إضافة إلى تجسيد مخطط مستعجل لاستغلال أسطول الشاحنات بصهاريج قادمة من عدة ولايات والمقدر بـ104 شاحنة لضمان توزيع المياه عبر أحياء مدينة تيارت والبلديات التي تعرف نفس الوضعية.

وخلص وزير الداخلية إلى أن “هذه الوضعية ستتحسن في البداية ليتم مستقبلا القضاء نهائيا على أزمة الماء بولاية تيارت من خلال تعميق آبار حوض عين دزاريت والانطلاق في مشروع جلب المياه انطلاقا من الحوض الجوفي عجرماية ببلدية زمالة عبد القادر بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، الأحد، أثناء اجتماع مجلس الوزراء”.

وعاين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة وزير الري أشغال تعميق أربع آبار بحوض عين دزاريت، إضافة إلى تفقد مشروع ربط مدينة تيارت بالشط الشرقي، كما عقد الوزيران أيضا لقاء مع فعاليات للمجتمع المدني بمقر الولاية.

وللتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، وزيري الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والري بـ”وضع برنامج استعجالي واستثنائي فور انتهاء مجلس الوزراء، وخلال 48 ساعة على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بمياه الشرب مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي”.

وفيما يتعلق بمشروع تحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كلم، حيث الأشغال جارية، “أسديت تعليمات رئيس الجمهورية من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما”.

وفي السياق ذاته، أعطى رئيس الجمهورية أوامره من أجل “إنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة عجرماية من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت” وكذا “إنجاز 8500 متر طولي من الآبار بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء على مستوى نفس الولاية” مع “إنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشايقة والرحوية وسيدي بختي ومشرع الصفا من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب على مستوى البلديات التي تسجل عجزا في التموين”.

وتجدر الإشارة إلى أن حوض السد الشرقي به مياه كثيرة، ستمكن من حل أزمة مياه الشرب، فضلا عن مياه “عجر مايا” ببلدية سرقين، وهذا في انتظار استجلاب مياه البحر المحلاة من وهران.