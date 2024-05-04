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الجزائر
أمين عام اتحاد الفلاحين لـ"الشروق":

أسعار الأضاحي ستكون معقولة وأقل من العام الماضي

م. مراد
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أسعار الأضاحي ستكون معقولة وأقل من العام الماضي
أرشيف

توقّع أمين عام الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين انخفاضا في أسعار الأضاحي هذا العام قياسا بالعام الفارط، وقال ديلمي في تصريح لـ”الشروق” على هامش إشرافه نهاية الأسبوع على أشغال لقاء جهوي بسيدي بلعباس، إن الموالين “قاموا بتوفير الأضاحي، وستكون بأسعار معقولة وأحسن من السنة الماضية”.

وأضاف أن تربية الماشية مرتبطة بالماء، والجزائر عرفت نقصا في هذه المادة الحيوية خلال السنوات التي خلت، لكن هذا لا يمنع من مضاعفة الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع الإنتاج، وأضاف أن استيراد اللحوم “هو ظرفي وقد يدوم لأشهر محدودة، ما يجبر على التفكير في مستقبل مهنة تربية المواشي والاعتناء بها لسد النقص الحاصل”.
وعن انطلاق عملية الإحصاء الفلاحي العام التي يرتقب أن تنطلق بداية من 19 ماي وتستمر إلى غاية 17 جويلية، قال عبد اللطيف ديلمي “إن الوزارة الوصية استجابت لمطلب الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بإقحام أمناء البلديات ضمن الفرق المكلفة بالإحصاء، من خلال مراسلة ولاة الجمهورية لاتخاذ هذا الإجراء، حيث ستسند لهم مهام استدعاء الفلاحين وتحسيسهم بضرورة التسجيل والتصريح بالعقارات الفلاحية ورؤوس الأغنام ومصادر المياه وغيرها من المعطيات عند ملء استمارة الإحصاء، وهي الحملة التي تهمنا كثيرا نحن كفلاحين لمعرفة قدراتنا الفلاحية وما يجب القيام به لضمان المنتوج الفلاحي الوفير، وقدراتنا للتصدير واحتياجاتنا للاستيراد”، وأكد عبد اللطيف ديلمي على ضرورة مشاركة كل الفلاحين في هذا الإحصاء، الذي انتظره الجميع لأزيد من عقدين من الزمن.

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