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الجزائر

أسعار الأضاحي.. هذا ما أكده مسؤول بوزارة التجارة

الشروق أونلاين
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أسعار الأضاحي.. هذا ما أكده مسؤول بوزارة التجارة
ح.م

تعمل وزارة التجارة على استقرار أسعار الأضاحي خلال الأيام المقبلة، حسب ما أكده المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها سامي قلي.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، الإثنين، قال سامي قلي إن الوزارة تعمل على استقرار أسعار الأضاحي لتكون في متناول الجميع خلال الأيام المقبلة.

وأكد قلي أن الوزارة قامت باستحداث وفتح نقاط للبيع بلغ عددها 1227 نقطة موزعة عبر 58 ولاية اضافة إلى 248 سوق عادية تنشط خلال أيام السنة.

من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته عن تقليص عدد المستوردين إلى 14 ألف مستورد بعدما كان 44 ألف، وفتح تحقيق في نشاط المستوردين الـ44 حول شبهة تضخيم الفواتير.

كما تم الشروع في إرسال استدعاءات للمستوردين المشكوك في نشاطهم، يؤكد ضيف المورنينغ

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