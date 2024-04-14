أسعار البترول ستستمر في الارتفاع طيلة 2024

الخبير الدولي في الطاقة بغداد مندوش:

أكد الخبير في الطاقة، بغداد مندوش، أن أسعار البترول ستستمر في الارتفاع طيلة سنة 2024 تحت تأثير زيادة الطلب العالمي وانتعاش النمو الاقتصادي وعوامل جيو-سياسية أخرى.

وقال مندوش، في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، الأحد، إن “كافة العوامل ذات الصلة بأسس السوق مناسبة للحفاظ على استمرار ارتفاع أسعار البترول لاسيما خفض إنتاج دول “أوبيب+” وزيادة الطلب جراء انتعاش الاقتصاد العالمي خصوصا في الصين والهند والولايات المتحدة”.

وبخصوص الطلب العالمي، أكد الخبير أن هذا الأخير سيرتفع خصوصا في فصل الصيف الذي يعتبر فترة تنقلات كبيرة واستعمال جميع وسائل النقل البري والجوي.

من جهة أخرى، أثّر الوضع في البحر الأحمر على الشحن البحري “أين تضطر السفن التجارية إلى اتخاذ مسارات أخرى ما يتطلب المزيد من الوقت وقطع مسافات إضافية مع استهلاك معتبر في الوقود إذ تعلق الأمر بعامل هام يجب إضافته إلى التحليل المتعلق بالأسعار” حسبما أكده الرئيس المدير العام السابق لأحد فروع مجمع سوناطراك.

وأضاف أن أسباب ارتفاع سعر النفط في الأسواق الدولية تعود إلى عوامل جيوسياسية أيضا، متطرقا بشكل خاص للوضع في الشرق الأوسط والرد الإيراني على الكيان الصهيوني، مما سيؤثر على أسعار الذهب الأسود.

ويرى مندوش أن ارتفاع أسعار النفط مدعوم، أيضا، بتحليلات خبراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) التي تتوقع ارتفاعا في استهلاك النفط العالمي إلى حوالي 104.5 مليون برميل يوميا سنة 2024، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تدافع عن مصالح المستهلكين، أن يتراوح الطلب بين 100 و102 مليون برميل يوميا.

وأوضح الخبير أن هذا الوضع في سوق النفط، الذي يخدم جميع الدول المنتجة في منظمة الأوبيب، له فائدة مزدوجة بالنسبة للجزائر، مستندا إلى كون النفط الجزائري (Sahara Blend) هو الأكثر طلبا في صناعة تكرير البترول، علاوة على تأثيره الإيجابي على عقود الغاز على المدى الطويل المرتبطة بأسعار الخام.