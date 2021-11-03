أسعار البطاطا… رزيق يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة الندرة

أعلن كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، الأربعاء عن إجراءات جديدة لمواجهة الندرة في مادة البطاطا.

وقال رزيق أن الساعات القادمة ستعرف إخراج كميات إضافية من مادة البطاطا من المخازن لتلبية حاجات المواطن، وفي حالة الضرورة سيتم اللجوء للاستيراد كآخر حل.

وأشار الوزير أن ندرة الأمطار أثرت على الإنتاج لكن المخازن التابعة لوزارة التجارة تحوي كميات معتبرة بإمكانها تغطية الطلب، مؤكدا أن السوق الجزائرية تحتوي على كل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن للعيش الكريم.

وزارة التجارة: بيع البطاطا المحجوزة بـ50 دج بهذه النقاط في العاصمة..!

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء 2 نوفمبر، عن الشروع في بيع مادة البطاطا المحجوزة، على مستوى 25 نقطة بيع بالتجزئة في العاصمة.

وجاء في بيان للوزارة، أن مادة البطاطا المحجوزة سيتم بيعها بسعر 50 دينارا للكيلوغرام الواحد لصالح المستهلكين.

وأعلنت الوزارة عن بداية عملية البيع بداية من يوم غد الأربعاء من طرف ديوان الخضر واللحوم.

ضبط أسعار البطاطا..هذا ما ستقوم به وزارة الفلاحة!

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من خلال الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، الثلاثاء، في عملية تفريغ كميات معتبرة من مادة البطاطا المخزنة لغرض ضبط السوق.

بيان وزارة الفلاحة

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر2021 في عملية تفريغ لكميات معتبرة من مادة البطاطا المخزنة لغرض ضبط السوق.

وانطلقت عملية إخراج مخزون البطاطا في 13 ولاية (بومرداس ،الجزائر، عين الدفلى، البليدة، البويرة ،الشلف، الطارف، معسكر،المدينة، سكيكدة، تيبازة، تلمسان) عبر 32 متعامل متعاقد مع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم.

سيتم توجيه الكميات التي تم تفريغها إلى تموين الأسوق الوطنية وكذا نقاط البيع المعتمدة، بحيث جندت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية كل الوسائل اللوجستية و المادية لفتح اكبر عدد ممكن من نقاط البيع التابعة للمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية لبيع مادة البطاطا مباشرة للمستهلك، بسعر 50 دينار.

تجدر الإشارة إلى أن تخزبن منتوج البطاطا في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك يهدف إلى ضمان تموين السوق خلال مرحلة الفراغ التي تمتد من 15 أكتوبر إلى نهاية نوفمبر من أجل ضبط السوق.